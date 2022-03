Con Rokia Koné e Jacknife Lee la world music diventa pop

Se il pop è la nuova World Music, come ha detto Stromae presentando il suo nuovo album “Multitude”, la World Music è il nuovo pop.

C’è il tocco magico di Jacknife Lee, produttore irlandese che nel corso della sua carriera ha collaborato con – tra gli altri – Run-DMC, U2 (era tra i produttori di “How to dismantle an atomic bomb”, il disco con il quale Bono e soci nel 2006 vinsero il Grammy Award come Album dell’anno), REM, Killers, Robbie Williams, Blur, Radiohead, Kasabian e pure Taylor Swift, dietro all’album d’esordio di Rokia Koné. Se il suo nome non vi dice niente, potrebbe suonarvi più familiare quello de Les Amazones d’Afrique, il collettivo tutto al femminile composto da superstar della musica africana che ha permesso alla cantante maliana di farsi conoscere in questi anni a livello internazionale, grazie a svariate esibizioni sui palchi dei principali festival mondiali (Italia compresa: l’estate scorsa il gruppo, nel quale militano anche musiciste come Mamani Keïta, Oumou Sangaré e Mariam Doumbia, si è esibito al Todays Festival di Torino).

Come è nato l'album

Anche se nell’immagine di copertina, bellissima, di “Bamanan” compare solamente Rokia Koné, seduta sul pavimento con un braccio appoggiato su una sedia, in un appartamento vuoto con solamente una pianta alle sue spalle, il disco è di fatto un lavoro congiunto che vede protagonista tanto la voce della cantante africana quanto le intuizioni sonore di Jacknife Lee, uno che non si è mai fatto problemi nel passare dagli U2 a Taylor Swift, dai REM agli One Direction (in “Something great”, contenuta in “Midnight memories”, c’era il suo zampino), remixando Christina Aguilera e Björk, Pink e i Radiohead. È stato lui a cercare lei, dopo aver ascoltato dei pezzi de Les Amazones d’Afrique, ma durante le sessions i due non si sono mai incontrati di persona: hanno lavorato da remoto, anche a causa delle restrizioni legate alla pandemia.

La sciamana e l'esploratore

“Bamanan” collega i grandi regni antichi del Mali a uno studio di registrazione sperduto nel Topanga Canyon in California, la centrale operativa di Jacknife Lee, dove “la rosa di Bamako” – così come la critica ha soprannominato Rokia Koné – è sbocciata grazie al pollice verde, per continuare a giocare con metafore legate al mondo del giardinaggio, del produttore, che ha unito tradizione e innovazione.

Nei dieci pezzi che compongono la tracklist dell’album, tutti interpretati in lingua bambara, parlata in Mali, ci sono bassi e sintetizzatori, ma anche percussioni tradizionali e contagiosi groove di chitarra Mande. È come scaldarsi per un’oretta vicino al fuoco della musica, mantenendo il cuore aperto e la mente lucida. Rokia Koné è come una sciamana che permette all'esploratore Jacknife Lee di trovare una connessione con la tradizione musicale del Mali, di toccarla e di aggiornarla: in “N’yanyan” una melodia legata alla tradizione viene accompagnata da alcuni accordi suonati alla tastiera, in “Anw tile” ci sono sintetizzatori e chitarre effettate.

Garantisce Peter Gabriel

Le sonorità sono a volte materiali e fisiche, come in “Shezita” o “Kurunba”, altre volte più rarefatte, come nella stessa “N’yanyan” o “Soy N’galanba”. Il manifesto del disco è “Bi Ye Tulonba Ye”, il pezzo d’apertura: il titolo sta per “Oggi è una grande festa” e la canzone è un vero inno di fratellanza, di unità. Attualissimo, oggi. L’empowerment femminile che è la vera missione de Les Amazones d’Afrique – ascoltate l’album “Amazones power”, acclamatissimo dalla critica nel 2020, se non lo avete già fatto – in “Bamanan” torna in pezzi come “Mayougoumba” (“Sei perfetta come sei”, canta Rokia Koné) e “Mansa Soyari”, che è la rilettura da solista di Rokia Koné di un pezzo inciso insieme al collettivo. A garantire per l’esperimento di Rokia Koné e Jacknife Lee ci pensa Peter Gabriel, che pubblica il disco con la sua etichetta Real World.