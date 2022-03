Il teen pop con saggezza ed entusiasmo di Rex Orange County

Dando per scontato che il teen pop non è esattamente un genere, che è passibile di diverse interpretazioni, che consente ai teen idol sia di restare fermi sul posto e battere il ferro finchè è caldo, ma anche di evolvere e crescere, sarebbe ancora corretto dire che Rex Orange County, al secolo Alexander James O’Connor, ventiquattrenne inglese che, nonostante la giovanissima età, ha già quattro album alle spalle, è un’artista teen pop?

Se volessimo dire che il teen pop è un’attitudine sostenuta da una scrittura ‘generazionale’, legata quindi a temi adolescenziali, a ritmi e atmosfere leggeri e inafferrabili come l’adolescenza stessa, tempo di mezzo per sua biologica e esistenziale natura, allora Rex Orange County da quell’attitudine è già uscito e questo nuovo “Who Cares?” lo dimostra ampiamente. Il cantautore inglese infatti si muove con sempre maggior sicurezza in un ambito musicale che è personale e ampio, nel quale ritroviamo, su una costante pop, qualche sottile eco di jazz, qualche ritmo hip hop, persino una venatura soul, archi e chitarre acustiche, un friccicorino rock se serve.

Se invece volessimo dire che teen pop è un genere, un suono, una sottile frenesia ritmica, potremmo ragionevolmente affermare che Rex Orange County cerca di portare il tutto a un livello superiore, con molta saggezza e altrettanto entusiasmo. E’ un cantautore britannico e questo si sente, ha tutta l’eleganza della tradizione british alle spalle, tradizione che conosce e usa con sapienza, scrivendo canzoni che sono non solo piacevolissime ma anche equilibrate, nelle quali melodia e ritmo sono al centro senza dominare l’una sull’altra, dove gli arrangiamenti sono complessi e completi ma non danno l’impressione di esserlo, dove le ballate sono sentimentali ma non smielate e prevedibili.

Se ci si consente un paragone, che non va preso alla lettera, il mondo è quello degli Style Council, dei Prefab Sprout, dei mai sufficientemente lodati Squeeze, degli Aztec Camera, quella meravigliosa generazione che ha tenuto altissimo il livello del pop britannico degli anni Ottanta. E altissimo è anche il livello di questo “Who Cares?”, che inanella, con la collaborazione del producer olandese Benny Sings, 11 brani scritti con grande abilità da O’Connor. Canzoni che, una volta finite le due facciate, viene voglia di ascoltare ancora, controllando se fuori dalla finestra, intanto, è addirittura arrivato il sole.