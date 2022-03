Pop (electro e non) alla maniera di Johnny Marr

Johnny Marr capitolo solista numero quattro. Oppure cinque, se viene preso in considerazione anche "Boomslang", uscito a firma Johnny Marr and the Healers nel 2003, il primo album in cui veniva riportato il suo nome in copertina.

I tempi degli Smiths sono davvero distanti, lontani, sepolti negli anni Ottanta, ma, purtroppo o per fortuna, quando si è stati protagonisti di una avventura di epocale importanza come quella è inevitabile ritrovarseli appiccicati addosso ad ogni piè sospinto, sempre e comunque. Come disse una volta Dave Grohl, 'Sarò per sempre il batterista dei Nirvana'. E Johnny sarà per sempre il chitarrista degli Smiths, ma, come Grohl anche Marr è da tempo sceso a patti con la propria storia, la soppesa dalla giusta distanza, ne è orgoglioso, e da questa non si fa minimamente distrarre, sarebbe una inutile perdita di tempo buona solo per i giornalisti, come da lui dichiarato in .una intervista a noi rilasciata.

Un doppio album

Il nuovo album, “Fever dreams parts 1-4”, è addirittura un doppio album. Non aveva mai fatto uno in tutta la sua carriera e pare che sia stato questo il motivo che lo ha spinto a farlo. E' molto più possibile che buona parte del periodo trascorso in lockdown lo abbia impegnato a lavorare su nuove canzoni e se ne sia ritrovato un buon numero tra le mani. “Fever dreams parts 1-4” si compone di sedici brani che si rifanno al pop - più o meno elettronico - che nel nome della melodia si prendono tutto il tempo che serve per svilupparsi al meglio che crede l'autore, queste canzoni infatti hanno una durata mai inferiore ai quattro minuti. Volutamente Marr ha voluto regalare disomogeneità al disco, ("Mi sono messo nella testa di un fan: pensavo che in certi momenti volesse sentire un suono classico e poco dopo qualcosa di nuovo e diverso."). Se quello era il suo principale proposito è indubbiamente riuscito nell'intento, anche se, inevitabilmente, qualche brano scende di qualità. Ad una prima parte energica e più diretta, ne corrisponde una seconda maggiormente dispersiva e, in un paio di episodi, un poco noiosa.

Nessuna nostalgia per il passato

Comunque sia, Johnny Marr gode di buona salute.

Al proposito è indicativa la copertina di “Fever dreams parts 1-4” in cui lo si vede di nero vestito e comodamente seduto a gambe incrociate sul pavimento in compagnia degli strumenti del mestiere, prima fra tutti la sua deliziosa chitarra. A 58 anni può ben pensare solo a scrivere canzoni e a volerle bene, cercando di essere il più onesti possibile con se stessi e con il pubblico. Johnny ha l'esperienza per sapere che partendo da questi presupposti tutto il resto viene di conseguenza e che in concerto, oltre alle nuove canzoni - che saranno gradite dal suo affezionato pubblico - ci sarà sempre spazio per un omaggio (non nostalgico, ma rispettoso) al suo passato e a quella band che per moltissime persone, tanti anni fa, ha rappresentato tutto ciò che bastava.