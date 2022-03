Più rispetto per Giusy Ferreri

Sì, è vero: “Miele”, la canzone che Giusy Ferreri ha scelto di portare in gara all’ultimo Festival di Sanremo 2022, era un pezzo indifendibile. E il problema non aveva certo a che fare con il megafono o il grammofono. Però forse siamo stati tutti troppo severi nei confronti della cantante palermitana, dimenticandoci dei traguardi che ha raggiunto nel corso della sua carriera e della sua invidiabile capacità di riscattarsi, portando sempre a casa grossi bottini: il suo album d’esordio “Gaetana”, uscito nel 2008 dopo un’estate da regina con quella mega hit che era “Non ti scordar mai di me”, resta pur sempre uno dei più grossi debutti femminili italiani, e di questi tempi in pochi possono dire di avere nel proprio palmares non uno, ma ben due Dischi di diamante (l’altro lo ha vinto sette anni dopo grazie al duetto con Baby K su “Roma-Bangkok”, frutto della collaborazione con Takagi&Ketra, la prima di una lunga serie).

Meritava di più? Diciamo che c’era di peggio, anche tra le canzoni che si sono classificate meglio. Ha sbagliato pezzo? Decisamente sì. Peccato, perché brani all’altezza di una storia come la sua e di una grande occasione come il Festival di Sanremo non mancano, nel suo nuovo album “Cortometraggi”.

Niente tormentoni

Il disco arriva a distanza di cinque anni dal precedente “Girotondo”, anche quello uscito a ridosso di una partecipazione poco fortunata alla kermesse, con “Fa talmente male” che venne brutalmente eliminata già dopo il primo passaggio, poi ripescata e di nuovo eliminata prima della finale. Niente tormentoni, stavolta. Altro che per quest’anno non cambiare stessa spiaggia stesso mare: dopo aver venduto negli ultimi sette anni, solo con le hit estive (da “Roma-Bangkok” a “Shimmy shimmy”, passando per “Partiti adesso”, “Amore e capoeira”, “Jambo”, “La isla”), oltre 1,2 milioni di copie e conquistato una quindicina di Dischi di platino, la regina ha deciso – almeno per questo giro – di abdicare.

Una (nuova) svolta indie-rock

Sarà che dietro la maggior parte dei brani c’è il tocco di Diego Mancino, istituzione della scena alternativa italiana con esperienze come i Mary Quant, gli Achtung Banditi, L’Instabile, i Solar Flares e allo stesso tempo autore pop di successo per Noemi, Renga, Nina Zilli, ma in più di un passaggio questo “Cortometraggi” sembra riportare Giusy Ferreri alle tinte e alle atmosfere de “Il mio universo”, l’album della svolta indie-rock che incise dopo essersi finalmente riuscita a scrollarsi di dosso l’etichetta di “Amy Winehouse italiana” che le fu affibbiata ai tempi di “X Factor”: da “Gli Oasis di una volta” (tra gli autori c’è Gaetano Curreri degli Stadio) a “La forma del tuo cuore”, passando per “L’amore è un tiranno”, le sonorità sono spesso spigolose, ruvide, tra riff di bassi e chitarre, nonostante i brani riescano comunque a mantenere una loro immediatezza pop.

C’è spazio pure per qualche ballata: anche se nel disco non spiccano, pezzi come “Federico Fellini” (“In un cinema per guardare / l'amarcord di un mondo digitale”, canta la Ferreri, quasi come se fosse il manifesto del disco – dietro c’è lo zampino, oltre che di Mancino, anche di Giulia Ananìa), “Quello che abbiamo perso” e “Cuore sparso” sul palco dell’Ariston le avrebbero permesso di fare comunque una figura migliore rispetto a “Miele”.

Un campionato tutto suo

Nella sua discografia ci sono dischi migliori – lo stesso “Il mio universo”, che all’epoca passò inosservato, a riascoltarlo oggi contiene cose notevoli, a partire da “Il mare immenso” – ma la sua partita Giusy l’ha sempre giocata nell’altro campionato, quello dei singoli: e lì, lo ha dimostrato negli ultimi quindici anni, è capace davvero di tutto. Il rischio che si corre a sottovalutarla è quello di ritrovarsi a cantare sotto la doccia il ritornello di “Miele”, senza sapere neppure perché.