Hoodoo Gurus, 45 minuti di puro divertimento rock

Power-pop: canzoni melodiche, cori, grandi riff di chitarre.

Questa era ed è la ricetta degli Hoodoo Gurus. Il suono rock australiano degli anni ’80, il continente da cui provengono, aveva riferimenti come il punk, la psichedelica. Loro invece si rifacevano ai primi Beatles e ai primi Who, ai Byrds, assieme a nomi più di culto come i Big Star e Flamin' Groovies. Ci mettevano, oltre ai consueti temi sentimentali, un immaginario tutto loro, fatto di sci-fi e ironia. I primi tre dischi, "Stoneage romeos", "Mars needs guitars" e "Blow your cool" sono dei gioielli dove non c'è praticamente una canzone sbagliata, una collezione da manuale di riff e ritornelli. L'ultimo album fu il loro picco e anche il tentativo (fallito) del grande salto in America.

Sci-fi e ironia

Per “Chariots of the gods”, primo disco in 12 anni, la band è ripartita dalle basi, dal suo suono e dal suo immaginario: in copertina si vede un'astronave e le piramidi. "Chariot of the god” era il titolo inglese di u best-seller di Erich von Däniken che oggi definiremmo "complottista". Venne pubblicato anche in italia con il titolo "Gli extraterrestri torneranno" e sosteneva che l'origine dell'umanità era una civiltà aliena: Dio era un astronauta, insomma. Per gli Hoodoo Gurus diventa la scusa per costruire una delle canzone con un bel giro di chitarra e una bella melodia, e una metafora per parlare d'altro, la cultura occidentale che si appropria di quella aborigena. Nel mondo degli Hoodoo Gurus, le terra ha bisogno di chitarre anche se il confine tra realtà e finzione, tra sarcasmo e sentimenti non è mai così netto.

Questo tema ricorre anche in titoli che ricordano i b-movie degli anni '50-60, come come "I come from your future"; "ci piacciono questi riferimenti stupidi e questi immaginari, anche se sono stronzate", ride Faukner. Ma quello che conta è che "Chariot of the God" è una sorta di "clinic" di chitarre e melodie. Non c'è un un attimo di calo di tensione, in questo album.

Classic rock

Gli Hoodoo Gurus passano da un rock con beat alla Bo Diddley (la batteria un po' tribale è un loro marchio di fabbrica) di "World of pain" ai suoni alla Byrds di "My imaginary friend" (in cui il narratore si lamenta di essere stato scaricato da qualcuno che non esiste), agli accordi alla Who di "Get out of the dodge”, all’omaggio conclusivo a Lou Reed di “Got to get you out of my life”.

Insomma, puro divertimento a base di chitarre: e Dio solo sa quanto c'è bisogno di staccare in questo periodo. L'unico rimpianto è che sarà difficile vederli dal vivo: sono passati in Italia solo qualche volta negli anni '80, hanno appena fatto un bel livestream di presentazione dell'album, ma basta cercare qualche video su YouTube per capire quanto sono trascinanti anche in quelle situazioni.