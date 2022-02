Il talento di Joss Stone torna a splendere

Dopo l’uscita del suo ultimo album “Water for your soul”, nel 2015, Joss Stone sembrava essere sparita dai radar. A riportare il nome della cantautrice britannica all’attenzione del grande pubblico, sei anni dopo, è stato un talent show: l’anno scorso la voce di “Right to be wrong” ha vinto la seconda edizione della versione britannica de “Il cantante mascherato”, interpretando il personaggio della salsiccia.

Triste pensare che un talento del genere, tra i più puri e cristallini che la scena d’oltremanica abbia prodotto negli ultimi vent’anni, per tornare sulle scene si sia dovuto mettere in gioco in un contesto del genere, tra il trash e il ridicolo, ma tant’è. Proviamo a vedere il bicchiere mezzo pieno: senza quella parentesi forse ora non staremmo qui a parlare di questo nuovo album, “Never forget my love”, che torna a far splendere il talento di Joss Stone.

La 34enne cantautrice britannica lo ha inciso con l’ex Eurythmics Dave Stewart, una sua vecchia conoscenza: fu lui a produrre nel 2011 l’album “Lp1”, qualche anno dopo il grande successo di “Right to be wrong”, e insieme fecero poi parte dei SuperHeavy, il supergruppo capitanato da Mick Jagger e composto insieme a Damian Marley e a A.R. Rahman (ricorderete la loro “Miracle worker”). Dopo aver ritrovato, in “Water for your soul”, le sue radici, stavolta Joss Stone omaggia gli Anni ‘60 e evergreen di artisti come Dusty Springfield, Dionne Warwick e Burt Bacharach, emblemi del pop “alto”, raffinato, classico. “Pensate a guanti lunghi e a un bel vestito”, sorride lei, descrivendo le atmosfere del disco, registrato tra le pareti dei Blackbird Studios di Nashville (gli stessi frequentati da Neil Young, Taylor Swift, Beck, Kings of Leon, John Mayer, tra gli altri, e dove i due avevano già registrato dieci anni fa “Lp1”).

Archi, fiati, orchestra delle grandi occasioni: Joss Stone non vuole essere contemporanea a tutti i costi, non vuole strizzare l’occhio a ciò che va per la maggiore in questo momento nelle classifiche mondiali. Tutt’altro: gioca in un altro campionato, recuperando sonorità e vibes volutamente retrò.

“Breaking each other’s hearts”, “No regrets”, “Oh to be loved by you”, “Love you till the very end”, “The greatest secret”, “Does it have to be today”: ascolti i pezzi che compongono “Never forget my love”, e non ti sembrano neppure brani originali, ma cover di successi di cinquanta o sessant’anni fa, tanto suonano inattuali, classici. Avrebbe fatto impazzire Amy Winehouse, farà impazzire Adele, che in un modo o nell’altro le deve molto, moltissimo. Una delizia.