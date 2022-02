Slash, con la complicità di Myles Kennedy e dei Conspirators, punta alla dimensione più viva dell’hard rock

Mentre ci si chiede quando uscirà un nuovo album in studio dei Guns N' Roses, che lo scorso anno con “Absurd" hanno pubblicato il primo vero e proprio inedito con la formazione composta da Axl Rose, Slash e Duff McKagan dal giorno in cui la band si è riunita nel 2016, il chitarrista del gruppo di “Appetite for destruction” continua nella sua avventura solista con Myles Kennedy e i Conspirators.

A distanza di oltre dieci anni dalla nascita del sodalizio tra l’addetto alle sei corde dei Guns N' Roses e il frontman degli Alter Bridge con il bassista Todd Kerns e il batterista Brent Fitz, a cui si è poi unito anche il chitarrista Frank Sidoris, esce un nuovo album a firma Slash featuring Myles Kennedy and The Conspirators. Il disco, intitolato semplicemente “4”, è il nuovo quarto capitolo del progetto di Slash con Kennedy dopo “Apocalyptic love” del 2012, “World on fire” del 2014 e “Living the dream” del 2018. Il nuovo progetto, registrato con l’idea di catturare nelle dieci tracce l’energia e l’atmosfera del live, non porta con sé troppe sorprese, ma funziona per la sua immediatezza e conferma ancora una volta la complicità tra la chitarra di Slash e la voce di Myles Kennedy.

Un disco in nome dell’energia e dell’atmosfera del live

A parte quando la pandemia ha messo i bastoni fra le ruote alle lavorazioni di “4”, per realizzare il loro quarto disco Slash, Myles Kennedy e i Conspirators si sono spostati a Nashville per registrare nella sala A degli RCA Studios con Dave Cobb. Qui, guidati dal produttore pluripremiato ai Grammy e già in cabina di regia per - tra gli altri - Brandi Carlile e Chris Cornell, il virtuoso delle sei corde e soci hanno portato avanti un lavoro incentrato sull'atteggiamento e sul suono per dare forma all’album in presa diretta.

Il risultato sono dieci tracce rock and roll per oltre quaranta minuti di immediatezza e sonorità ruvide catturate dal vivo, che vedono questi cinque musicisti suonare più come un gruppo affiatato e meno come la somma di singole parti. E il disco si presenta come la naturale continuazione della collaborazione tra Slash e Kennedy che, ancora prima che su disco, hanno dimostrato la forza del loro binomio sui palchi e ormai possono contare su un gruppo di musicisti ben rodato e solido.

Il compito di aprire “4”, pubblicato dalla neonata Gibson Records, l’etichetta discografica legata allo storico marchio di strumenti musicali, è affidato al selvaggio riff di chitarra del singolo apripista “The river is rising”.

È una scarica di hard rock che racchiude la potenza live del gruppo e offre tutto ciò che ci si aspetta da esso: l’esplosività degli assoli di Slash che si stagliano nella violenza del ritmo, cambi di tempo, grandi ritornelli e la voce di Myles Kennedy che è ormai garanzia di intensità. Il frontman degli Alter Bridge fa ancora una volta degnamente anche il suo lavoro come co-autore dei testi, dando profondità e visceralità a ogni verso. “Hang on / The river is rising / Hold strong / The tide is high / Will we drown in paradise?”, esplode il cantante nel ritornello del pezzo che rivela una certa anima grunge mischiata a richiami dei Guns N' Roses.

Tecnica e complicità

La sicurezza e la complicità conquistate dai cinque musicisti grazie all’esperienza insieme sui palchi e in studio, permette a Slash e compagnia di giocare nelle tracce di “4” quasi come in una performance dal vivo, dove ci sono più grinta e profondità nei suoni e meno controllo. Il disco attraversa così atmosfere pesanti e incombenti, si sposta verso i riff perforanti di "The path less followed” e accoglie il boogie di "Actions speak louder than words”. Le sfumature orientali di "Spirit Love” si inseriscono nell’album facendosi spazio tra ritmi taglienti e scariche violenti, prima di lasciare spazio ai momenti di luce di “Fill my world”, la (dolce) canzone d'amore di Kennedy al suo cane. “You were always here to save me / Like a sentinel in the dark” (“Ci sei sempre stato per salvarmi / Come una sentinella nel buio”, canta il frontman degli Alter Bridge in un passaggio della settima traccia di “4”, un momento piacevole del disco, che poi si apre in un lungo assolo di Slash che insieme al giro di chitarra iniziale ricorda l’attitudine di “Sweet child o' mine” dei Guns N' Roses.

Il brano che gli appassionati del genere si aspettano e che può diventare un grande pezzo da concerto, capace di trascinare la folla, è "Call off the dogs”: una scarica di adrenalina, in cui tutti e cinque i musicisti uniscono le proprie forze per fare colpo.

Il momento forte di “4”, coincide però con la traccia conclusiva del disco, "Fall back to the earth”, una sorta di ballad, seppur ad alto contenuto esplosivo, in cui echi dell'era “Use your illusion” si mescolano a drammaticità e a suoni ariosi dal sapore cinematografico. Si chiude così un lavoro che trova Slash, Myles Kennedy e i Conspirators in continuo movimento ed evoluzione per non perdere l’occasione di spingersi sempre oltre, capaci di non tradire le aspettative di fan ed estimatori del genere.