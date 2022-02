I Big Thief (non) stanno cercando di spezzarvi il cuore

In un'ipotetica classifica di "comfort music"- quella che ti culla quando ne hai bisogno - i Big Thief hanno già il disco dell'anno.

"I am trying to break you heart", cantavano 20 anni fa i Wilco in uno dei loro capolavori, una delle band che tornano più in mente ascoltando queste canzono. I Big Thief vi spezzeranno il cuore e poi ve lo rimetteranno a posto. Un doppio album tra i più attesi in quello che una volta chiamavamo indie rock, adatto non solo per gli appassionati del genere ma anche per chi cerca musica americana, suonata bene, che ha il pregio di consolarti, di migliorare l'umore e farti stare meglio.

La storia

Il 23 febbraio del 2020 i Big Thief annullavano il loro concerto milanese, dopo avere suonato la sera prima a Bologna: "Although the risk of coronavirus is very small we think it’s best to err on the side of caution for the sake of our fans, our crew and ourselves", si leggeva nel loro post: fu uno dei primi concerti cancellati, se non il primo di una band internazionale. Poi sappiamo com'è andata a finire: non sono più tornati, ma hanno impiegato bene i due anni, sia con progetti solisti (su tutti quello della cantante Adrienne Lenker, due album, uno strumentale e uno cantato).

Nell'estate del 2020 la band ha iniziato a registrare questo album: su suggerimento del batterista James Krivchenia, lo ha fatto in diverse location e senza nessun vero obbiettivo, senza nessun "concept", semplicemente lasciandosi andare: da New York al Topanga Canyon in California, dall'Arizona al Colorado. Risultato: un flusso creativo che ha portato alla registrazione di oltre 40 canzoni, poi ridotte a 20 per questo album.

Musica disarmante

Il risultato è un disco lungo, 80 minuti, molto vario ma che non suona mai troppo dispersivo, anche quando la band si mette a giocare con l'elettronica, come in "Blurred view".

Per il resto, "Dragon new warm mountain i believe in you" è un manuale di musica americana per cui vengono in mente diversi paragoni, se vogliamo fare questo giochino: l'alt-country, Neil Young, Yo La Tengo e i Wilco, per come la band prende una canzone gioca con le forme e con i suoni, lasciandosi andare in jam che fanno venire voglia di vederli dal vivo: il finale di "Red moon" è esemplare, in questo senso. Ma alla fine sono loro: i Big Thief sono una band con radici solide, ma con una personalità altrettanto definita.

Molte chitarre acustiche e ballate, un po' di elettriche (stupendo il rock di "Little things" o "Love love love", un po' più acida e alla Crazy Horse). Musica disarmante, anche soprattutto alla voce delicata di Adrienne Linker: i Big Thief hanno il dono dell'understatement (in questo sì sono eredi dell'indie e degli Yo La Tengo). Sembrano non prendersi troppo sul serio, ma hanno il dono dell'intensità: quando senti una canzone come "No Reason" vorresti andasse avanti all'infinito e non finisse mai: "There is no reason to believ, no reason at all/Come together for a moment, look around and dissolve/Like a feeling, like a flash, like a fallin' eyelash on your sweater/ Threading future through the past".

Per una volta la lunghezza di un disco non è un difetto, ma un pregio: una band in stato di grazia, uno dei dischi americani più belli usciti in questi mesi.