Black Country, New Road: c'è più gusto ad essere imprevedibili

All’indomani della pubblicazione di “For The First Time”, i Black Country, New Road sono stati salutati come una grandiosa boccata d’ossigeno per il rock anglosassone, con tanto di buon gusto per il citazionismo dei grandi maestri e una garbata anima dotta che rifugge le etichette. In una sorta di funambolico equilibro tra drammaturgia folk, flussi di coscienza e sperimentazioni assortite, il settetto londinese ha così intercettato ben presto quei riflettori sempre attivi nella ricerca della “next best thing”.

Il prezzo del successo

Inevitabile, perciò, che per l’atteso secondo album del collettivo britannico, l’asticella delle aspettative fosse terribilmente alta. Eppure, di questo nuovo “Ants From Up There”, probabilmente ci si ricorderà, anche e soprattutto, per la defezione di Isaac Wood, voce, chitarra e principale autore del gruppo, che ha deciso di lasciare i propri compagni di avventure a meno di una settimana dall’uscita del nuovo lavoro.

Una notizia che non solo ha spiazzato la fanbase della band, ma che ha inevitabilmente finito per stravolgere i prossimi programmi dei Black Country, New Road, i quali, ormai orfani del loro uomo immagine, si sono trovati costretti a cancellare un tour già pianificato in Nord America ancora prima di incominciare. “Insieme abbiamo scritto canzoni e le abbiamo suonate, cosa che a volte è stata una cosa incredibile”, ha dichiarato Wood annunciando la propria defezione, aggiungendo poi anche un certo disagio per il successo che in breve l’ha colpito in pieno: “Ma ora che di tutto e di più sta accadendo non mi sento così alla grande e ciò significa che da ora in poi non sarò più un membro del gruppo”.

Libertà e complicazione

Malgrado però le sue complicate premesse, “Ants From Up There” raccoglie la sfida lanciata dal suo fortunato predecessore, provando a sparigliare ancora di più le carte. Tante, tantissime, sono ancora una volta le coordinate di riferimento per la formazione composta, oltre che al già citato Wood anche da Lewis Evans, Charlie Wayne, May Kershaw, Luke Mark, Tyler Hyde e Georgia Ellery, ovvero sassofonista, batterista, tastierista, chitarrista, bassista e violinista. Nelle dieci tracce che compongono il nuovo album convivono infatti sofisticatezze jazz, pulsioni barocche di King Crimson e Genesis, la cupa spigolosità dei Van Der Graaf Generator, così come un approccio estremamente libero nel complicare la partitura dei brani.

In questo modo, dopo lo slancio di una intro carica di balcanica vitalità - confermando un legame particolare con le musiche klezmer dell’Est Europa -, ci si ritrova presto catapultati nella teatralità vorticosa di “Chaos space marine”, ovvero quella che il transfuga Isaac ha presentato solo qualche mese fa come la loro più bella canzone mai scritta. Un saliscendi di ottoni, piano, violino e percussioni da big band dai ritmi spezzati che di fatto apre le porte, con l’unico brano dalla forma canzone (quasi) compiuta di “Ants From Up There”, seguendo un percorso aperto a suggestioni di ogni tipo.

Dalla soffusa delicatezza dei “pezzettini di pane” sparsi e cantati in “Bread song”, si arriva attraverso tensioni e dinamismi alla sfilacciata ballata di “The place where he inserted the blade”, che sembra voler richiamare con insistenza il Bob Dylan del canzoniere americano nel lamento implorante di “mostrare il luogo dove ha conficcato la lama”. Ancora, prendendo ispirazione dal minimalismo di “Music For 18 Musicians” del compositore Steve Reich, in cui la lunghezza di una battuta è guidata dal musicista che suona la nota pulsante fin quando può sostenerla col respiro, “Good will hunting” pare abbandonarsi insieme all’ansia e al sentimentalismo.

Tra dissonanze jazz e liriche introspettive, ecco che attraverso brani dal minutaggio corposo i Black Country, New Road riescono a passare tanto dalle vaporose tessiture di “Concorde” quanto al pathos tormentato di “Snow globes”, fino alla chiusura affidata ai quasi 13 minuti dell’istrionico fervore di “Basketball shoes”, inanellando filastrocche surreali, ritmiche incalzanti e frammenti di caotica fatalità.

Come cristallizare il tempo

Probabile che l’effetto meraviglia della prima uscita - appena un anno fa, febbraio 2021 - non sia più replicabile, ma ciò che riesce bene a questo “Ants From Up There” è di mostrare una nitida immagine dello stato dell’arte di una band capace di stupire con un senso di travolgente instabilità e al tempo stesso di cristallizzare, purtroppo, nelle sue tracce anche una sorta di imprevisto congedo, in attesa di ulteriori sviluppi futuri.