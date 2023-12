BMG annuncia una nuova struttura

BMG ha annunciato il 30 novembre una "nuova struttura" per il suo personale in tutto il mondo che il nuovo CEO Thomas Coesfeld definisce come parte di "una strategia per la crescita futura", da attuarsi secondo un piano "locale dove necessario, globale dove possibile". BMG sposterà i propri team di catalogo, vendite e marketing della divisione di musica registrata in ruoli globali, unendosi ai suoi team di investimenti, tecnologia, diritti e royalty, che già hanno una visione globale. Nei mercati locali, i responsabili delle relazioni con gli artisti e i manager delle campagne di marketing potranno attingere a tali team globali per analisi, creazione di contenuti e pianificazione e acquisto di media, ha dichiarato l'azienda.