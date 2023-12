L'Università di Harvard farà studiare il fenomeno Taylor Swift

La Harvard University, uno degli atenei della Ivy League - Lega dell'edera (le otto università americane d’elite) apre le porte a Taylor Swift, ma non come studentessa bensì come prodigio da studiare. Ha infatti inserito nei suoi piani di studio un corso dedicato al fenomeno da lei generato. Il corso, del Dipartimento di Inglese, si terrà il prossimo semestre.

Si tratta in un ulteriore segnale dell’incredibile popolarità che sta vivendo in questo periodo la cantante americana.

"Oggi è l'artista country... o ex country? o pop? del Nord America: le sue canzoni coprono mezza dozzina di generi e il suo impatto economico cambia le città", si legge nella descrizione di "Taylor Swift e il suo Mondo", questo il titolo del programma di lezioni.

La 33enne cantautrice americana sta vivendo il suo periodo di fulgore, tra tournée, il film concerto e album come l'ultimo, “1989 (Taylor’s Version)” è entrata nel club dei miliardari d'America.

Nel corso di studio gli studenti saranno invitati ad approfondire temi come "il fenomeno dei fan, la cultura delle celebrità, adolescenza ed età adulta, appropriazione, cosa pensare di testi bianchi, testi del sud, testi transatlantici e sottotesti queer", si legge sul sito dell'ateneo del Massachusetts.

Particolare attenzione sarà dedicata alla transizione di Taylor da cantante country a pop in parallelo alle trasformazioni politiche dell'America.