Hall & Oates: i loro affari finiscono in tribunale

Daryl Hall ha spiegato perché ha citato in giudizio John Oates – sostenendo di essere stato “colto di sorpresa” dal suo piano di vendere una quota aziendale – mentre quest’ultimo ha descritto le affermazioni come “inesatte”.

Daryl Hall ha scritto una dichiarazione con parole forti sulla presunta violazione da parte di John Oates del loro accordo di partnership commerciale in una dichiarazione depositata ieri sera (29 novembre) presso la Corte di cancelleria di Nashville.

Secondo quanto riferito da Rolling Stone Daryl Hall ha accusato il suo compagno di band di aver fatto una "mossa completamente clandestina e in malafede" cercando di vendere una quota della loro attività senza il suo consenso. Afferma inoltre che gli è stato detto dell'accordo per vendere metà della Whole Oats Enterprises (WOE) a Primary Wave (una società di editoria musicale) solo due giorni prima della partenza per un tour di un mese.

Secondo il rapporto, Hall si oppone alla vendita poiché non è d'accordo con il "modello di business" di Primary Wave e ritiene che una vendita potrebbe causare danni "inimmaginabili" ai marchi, al nome personale, ai diritti d'autore e alle proprietà online di Whole Oats Enterprises.

"Sono rimasto colto di sorpresa da questa informazione", ha detto Hall in merito all’affare. "Non ho intenzione di diventare partner di Primary Wave, e non si può permettere che l'Oates Trust mi imponga un nuovo partner in questo modo oltraggioso." Ha inoltre affermato che Oates e i suoi avvocati hanno “violato” la natura della loro partnership impegnandosi nella transazione non autorizzata “completamente alle mie spalle”.

In risposta a quanto detto Daryl Hall, John Oates ha risposto alle "dichiarazioni provocatorie, stravaganti e inesatte" dicendo che era "tremendamente deluso" nel sentire quelle parole.

"Non ho idea di chi o cosa stia motivando Daryl a compiere questi passi e a fare dichiarazioni così salaci, ma sono profondamente ferito", ha dichiarato Oates, aggiungendo di aver trascorso gli ultimi 50 anni assicurandosi che i fan "percepissero la musica di Hall & Oates e il loro marchio nella luce più positiva possibile.”

Ha anche affermato che è stato Hall a diventare inizialmente un ribelle, sostenendo che il suo compagno di band "è stato costantemente e pubblicamente irremovibile nell'essere percepito come un individuo singolo piuttosto che come parte di un duo o di un gruppo", anche "insistendo" che si chiamassero "Daryl Hall e John Oates", anziché "Hall & Oates".

“Ora - ha aggiunto Oates - devo agire con sincerità e prendere decisioni giuste per me, la mia famiglia e il mio futuro artistico. Impegnarmi alla riservatezza mi impedisce di discutere pubblicamente la verità, ma questo è l’accordo che ho stipulato. Posso solo dire - a proseguito - che le accuse di Daryl secondo cui ho violato il nostro accordo, ho agito 'alle sue spalle', 'ho agito in malafede' e cose simili, non sono vere."

Il conflitto tra i due è giunto al culmine lo scorso 17 novembre, quando fu annunciato che a Hall era stato concesso un ordine restrittivo nei confronti del suo storico partner musicale.

La Corte di Cancelleria della contea di Davidson a Nashville ha accolto la richiesta di ordine restrittivo, che ha poi impedito a Oates e agli altri coinvolti di lavorare sull'accordo con Primary Wave fino a quando il giudice non si sarà pronunciato o l'ordine restrittivo non sia scaduto. L'udienza è stata fissata per oggi (30 novembre).

Famosi soprattutto per il loro periodo come parte del duo musicale Hall & Oates, i due si incontrarono in un ascensore all'Adelphi Ballroom nel 1967 e da lì ebbe vita il loro percorso artistico comune. Nel corso della carriera, sono diventati famosi per successi come "I Can't Go For That (No Can Do)", "You Make My Dreams" e "Maneater".

Descrivendo la loro relazione come “strana” nel 1985, la giornalista di Rolling Stone Lynn Hirschberg scrisse che Hall & Oates “sono un incrocio tra soci in affari e fratelli. Hall non sembra apprezzare molto Oates, e Oates sembra rimosso, addirittura distante, dall'intera organizzazione Hall and Oates.”

Nel 2014, parlando della loro partnership, Hall ha detto al Guardian : “Andiamo molto d’accordo. Non eravamo – e non siamo – molto simili: abbiamo interessi diversi. Ma le differenze non sono importanti, ciò che è importante è ciò che condividiamo – e questa è la musica”.

Oates ha anche detto: “Daryl e io siamo più fratelli che veri amici. Siamo molto diversi come persone, ma abbiamo questo legame musicale incredibilmente forte. Daryl è creativamente insoddisfatto e questo lo spinge avanti. È molto intelligente e, secondo me, ha una delle voci più popolari di tutti i tempi.