Sui social Vasco Rossi accenna un brano dei Foo Fighters

Vasco Rossi è nella sua casa di Los Angeles e sta iniziando la preparazione fisica per il tour che lo vedrà impegnato la prossima estate negli stadi di Milano e Bari.

Durante una passeggiata mattutina per mantenersi in forma l’artista emiliano, condivide su Instagram un video in cui accenna il brano “Best of You” dei Foo Fighters.

La story del musicista viene ripresa dalla pagina Facebook del Foo Fighters Italian Fan Club che riposta il video con un mash up tra la “versione” di Vasco e quella originale interpretata da Dave Grohl.

In passato Vasco Rossi aveva avuto un contatto ben più diretto e reale di questo con i Foo Fighter, per l’esattezza con lo scomparso batterista Taylor Hawkins che ha suonato la batteria nel singolo “L'uomo più semplice” del 2013.

Però già prima di questa collaborazione Hawkins aveva suonato con il cantautore di Zocca. Nel 1995, infatti, il batterista americano aveva registrato per il Blasco la batteria nella canzone inizialmente intitolata “Anche se” e poi reincisa, senza però il contributo del musicista dei Foo Fighters, con il titolo “Praticamente perfetto” per il disco “Nessun pericolo... per te”, pubblicato nel 1996.