X Factor 2023: ecco come sono gli inediti. I quattro finalisti

La puntata degli inediti dei concorrenti è sempre la più attesa di ogni edizione di X Factor: è il momento in cui le aspiranti popstar che partecipano al talent show presentano ciascuna il proprio biglietto da visita, cercando nel mercato una propria “collocazione”. I fan di vecchia data del programma, giunto alla sua diciassettesima edizione, ricorderanno questa espressione, vero e proprio tormentone delle primissime stagioni firmato Mara Maionchi, che - da discografica di lungo corso - provava a immaginarsi il futuro dei concorrenti una volta spenti i riflettori dello studio parlando proprio di “collocazione discografica”.

Erano - quelli - gli anni in cui solo chi arrivava fino in fondo alle puntate di X Factor aveva l’opportunità di far ascoltare la propria canzone, con la quale si giocava il tutto per tutto. Forse non sarebbe esisita .Giusy Ferreri se l’ex cassiera non fosse riuscita a presentare nella finalissima della prima, storica edizione di X Factor quella “Non ti scordar mai di me” che nell’estate del 2008 vendette oltre 300 mila copie (quando i singoli si vendevano sul serio, prima dello streaming). Così come non sarebbe esistita quella di Noemi se la cantante romana, pur essendo stata già eliminata, non fosse stata invitata a presentare comunque il suo inedito: “Briciole” nell’estate del 2009 la catapultò in testa alle classifiche. Negli anni gli inediti hanno perso un po’ di centralità, se non altro perché a differenza delle origini del talent oggi c’è chi propone brani originali già ai provini. Eppure rimane una tappa fondamentale del “percorso” - è il nuovo tormentone del talent - dei concorrenti. Stasera i sette semifinalisti sveleranno sul palco del programma i propri inediti (Morgan è già ripartito all'attacco, sostenendo che Zo Vivaldi degli Stunt Pilots avrebbe in passato collaborato con Fedez e evidenziando che tra gli autori del brano di Angelica, oltre a Tananai, c'è anche Davide Simonetta, co-autore di diverse hit del rapper), che allo scoccare della mezzanotte usciranno poi sulle piattaforme di streaming. Li abbiamo ascoltati in anteprima: ecco come sono.

Angelica - “L’inverno”:

Scritto da Alberto Cotta Ramusino (Tananai), Davide Simonetta, Paolo Antonacci

Produzione di Tananai

Parte con un arpeggio in stile “Gli angeli” di Vasco Rossi. Anche i primi versi sembrano vaschiani: “Sto pensando a dove sei / fossi in me non chiamerei / e poi che ora è in America? / sto pensando a dove sei, qui c’è sempre quella luna ed è una luna che si dedica”. Poi il pezzo parte è la penna di Tananai diventa riconoscibile: “Anche se è tutto diverso / io ti aspetto, ti aspetto / ho preso a pugni lo specchio / sto anche meglio / questa notte non ci porta via l’inverno”. Una ballata intimista, nelle corde della cantante romana che con la sua voce cristallina ha stregato gli spettatori sin dai provini.

Il Solito Dandy - “Solo tu”:

Scritto da Fabrizio Longobardi, Leo Pari, Simone Guzzino

Produzione di Simone Guzzino

È un pezzo scanzonato che parte citando “Luna” di Gianni Togni: “E guardo il mondo a testa in giù”. Il ritornello, invece, ricorda più la leggerezza ultrapop di certe melodie di Dario Baldan Bembo: “Solo tu / immensamente dentro al cuore mio / un rave di musica sinfonica / la banda in testa la domenica”.

Maria Tomba - “Crush”:

Scritto da Maria Tomba, Mirko Guerra, Hanami, Salvatore Mineo, FIAT 13

Produzione di kOkeshi, Nerium, GRND



La ventunenne cantante veronese della squadra di Fedez punta su una scrittura più urban e contemporanea: “Rincorro la metro peccato la perdo era l’ultima c’est la vie”, canta Il ritornello è ironico: “Ed è subito crush per lui che si veste Louis Vuitton / ed è subito crush per lui mi ha travolta come John / ed è subito crush ma lui guarda il tipo dietro me / pensavo che guardasse me”. Perfetta per i meme sui social.

Settembre - “Lacrime”:

Scritto da Andrea Settembre, FIAT131, Laura di Lenola, Manuel Finotti, Alessandro Canini

Produzione di Alessandro Canini, Bertelli, Gorbaciof, Etta, CEL



Tra Liberato e “Mare fuori”. Inevitabilmente, verrebbe da dire: il ventiduenne cantante partenopeo della squadra di Dargen D’Amico ha incentrato tutto il suo percorso a X Factor sulle proprie radici, rivisitando in chiave napoletana “Stavo pensando a te” di Fabri Fibra e spiazzando tutti - tra le altre cose - con un mash up di “Crazy” degli Gnarls Barkley e “Je so’ pazzo” di Pino Daniele. “Te voglio bbene ogni notte / chistu silenzio me fotte e nun me dice ca' me bbuo' bbene pure tu”, canta.

Stunt Pilots - “Imma Stunt”:

Scritto da Simone Colombaretti, Lorenzo Caio Sarti, Emanuele Farina, John Gillespie Jr.

Produzione di Stunt Pilots

“Imma Stunt” starebbe per “I’m a Stunt”: la canzone è il manifesto della band, che rappresenta la quota rock’n’roll del talent. Ma con l’autotune. È un pezzo pop-punk energico, adrenalino, esplosivo, che incarna il desiderio del gruppo di spiccare il volo e liberarsi dalle catene del rimpianto. Divertiranno.

Sarafine - “Malati di gioia”:

Scritto da Sara Sorrenti

Produzione di Sara Sorrenti

Astromare - “Metaverso”:

Gioca a fare l’outsider e la naïf a tutti i costi, con un pezzo tra l’elettronica e il teatro canzone: “Malati di gioia benvenuti, questo è il vostro show e come Pinocchio nel paese dei balocchi voglio vedervi volare con la fantasia”. Difficile trovare una “collocazione”.

Scritto da Alberto La Malfa, Steve Tarta

Produzione di Steve Tarta

Un pezzo dance rock che riprende il ritmo di “Footloose” di Kenny Loggins. Per freschezza e verve ricorda certe cose de Lo Stato Sociale: “Voglio fare solo quello che mi pare / diventare imprenditore digitale / e non ti serve una laurea magistrale / per capire una canozne / che non parli d’amore”.

Al termine della puntata sono stati definiti i quattro finalisti di X Factor 2023: Sara Fine, gli Stunt Pilots, Maria Tomba e Il Solito Dandy.