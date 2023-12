Lenny Kravitz torna in concerto in Italia

Lenny Kravitz torna in Italia in concerto dopo cinque anni per presentare al pubblico di casa nostra le canzoni del suo ultimo album “Blue Electric Light”, la cui pubblicazione è prevista per il prossimo 15 marzo, anticipato dall'uscita del singolo "TK421".

e verifica se il tuo concerto preferito è raggiungibile con i Bus del nostro partner!

Maggiori dettagli Visita il sito di www.busforfun.com e verifica se il tuo concerto preferito è raggiungibile con i Bus del nostro partner!Maggiori dettagli QUI

Saranno due i concerti italiani del musicista statunitense: il 12 luglio in Piazza Napoleone a Lucca nell'ambito del Lucca Summer Festival e il giorno seguente, 13 luglio, all'Arena Santa Giuliano di Perugia, in cartellone all'interno dell'Umbria Jazz.

I biglietti saranno in prevendita Virgin Radio a partire dalle ore 10.00 di lunedì 4 dicembre alle ore 9.00 di mercoledì 6 dicembre su https://www.virginradio.it/. La vendita generale si aprirà alle ore 11.00 di mercoledì 6 dicembre.