Addio a Scott Kempner, chitarrista di Dictators e Del-Lords

Scott Kempner, chitarrista e membro fondatore di band proto-punk quali Dictators, Del-Lords e altre ancora, è morto all'età di 69 anni in una casa di cura nel Connecticut per complicazioni dovute alla demenza precoce.



Il musicista era nato il 6 febbraio 1954 a New York. Aveva formato i Dictators nel 1972 con Andy Shernoff, Ross the Boss e Stu Boy King. Il soprannome di Kempner era "Top Ten" a causa della sua ossessione nel collezionare dischi. Nel 1975 i Dictators pubblicarono il loro primo album, “The Dictators Go Girl Crazy!” La band continuò fino al 1980 e si riunì diverse volte a partire dalla metà degli anni '90 fino al 2021 quando il suo stato di salute non gli permise più di suonare.

Dopo i .Dictators, nel 1982, Kempner formò i Del-Lords. Suonò anche in Brandos, Little Kings, Paradise Brothers e altre band ancora.

Tra quanti lo hanno ricordato il compagno nei Dictators, Andy Shernoff: “Scott è stato uno dei grandi, il miglior amico che un ragazzo possa mai desiderare.

Ci siamo uniti grazie al rock 'n' roll e abbiamo riso di tutto. Dicevamo un milione di battute che nessuno capiva. L'ho visto crescere da ragazzo che suonava la sua chitarra SG nello stereo di casa nella sua camera da letto a suonare amplificatori Marshall a tutto volume sui palchi di tutto il mondo. Le sue canzoni e la sua musica parlano da sole. Il suo glorioso ricordo rimarrà con me per sempre e lo terrò stretto”.



Il compagno nei Del-Lords, Eric Ambel, ha invece spiegato: “Scott ha usato la sua esperienza con i Dictators come cuore per caratterizzare la scrittura delle canzoni che ha fatto per i Del-Lords. Le sue canzoni non erano canzoni soliste adattate per essere suonate dalla band, erano scritte appositamente per i Del-Lords e ispirate alle nostre vite insieme. Questa è solo una parte di ciò che hanno reso Scott e le sue canzoni davvero uniche.”