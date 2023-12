Girava voce che David Gilmour stesse entrando nei Whitesnake

I Whitesnake, la band di David Coverdale, ha visto passare nella propria formazione un grande numero di musicisti, un progetto quanto mai aperto. Il gruppo avrebbe potuto avere in formazione, tra i molti, anche un chitarrista di assoluta eccezione: niente meno che la sei corde dei Pink Floyd David Gilmour.



Lo ha rivelato nel corso di un intervento al podcast Rockonteurs proprio il 72enne David Coverdale ricordando una conversazione avuta con Gilmour.

Ecco le sue parole: "Ero a una festa a casa di Ian Paice (batterista dei Deep Purple, ma per un periodo anche degli Whitesnake, ndr) una vita fa mi si avvicina David dicendomi: ‘David, posso chiederti una cosa, ma sto entrando nei Whitesnake?’ Io risposi: ‘Non lo so. Ma ho letto sul dannato Daily Mirror che Jimmy Page ci sta venendo e non ne abbiamo mai parlato.”.



David Coverdale rimase sorpreso dalla domanda postagli da David Gilmour almeno quanto il membro dei Pink Floyd lo fu dalle voci che giravano sulla cosa. Come riporta Ultimate Classic Rock, ridendo Coverdale ricorda ancora: "Aveva sentito che si sarebbe unito agli Whitesnake e aveva bisogno della conferma".



Coverdale ha sottolineato che una vera e propria discussione tra loro sulla possibile entrata nella band di Gilmour. Naturalmente, ciò non significa che non sia parecchio divertente immaginarselo. “Pinksnake! Dai, ci sto."



Cambiando tema e parlando di Whitesnake, nel 2022 quando erano nel bel mezzo della branca europea del loro tour d'addio David Coverdale fu costretto a cancellare il resto delle date a causa di problemi di salute. Chiestogli se ha in programma di tornare ad esibirsi ha risposto. "Non lo so. È molto interessante, questa merda che invecchia. Ho ancora dei problemi. La benedetta artrite… Dipenderà davvero dalla mia salute”.