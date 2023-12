Addio a Roby Matano: scoprì la voce di Battisti

Addio a Roberto Matano, per tutti Roby, scomparso nella serata di martedì 28 novembre all’età di 89 anni all’ospedale di Romano di Lombardia per una complicazione a una malattia polmonare: la notizia è stata riportata dall'Eco di Bergamo. Cantante e soprattutto produttore discografico originario di Cisterna, provincia di Latina, ma trapiantato a Bergamo da tanti anni e residente a Romano di Lombardia, Matano è stato il produttore di diversi artisti, tra cui Adriano Pappalardo e Gino Paoli, ed è stato il pioniere dei moderni talent scout. Fu infatti lui a scoprire Lucio Battisti e a lanciarlo nel mondo dei cantanti nazional-popolari dopo averlo accolto nella sua band dei Campioni, dove Battisti entrò come chitarrista (in sostituzione di Bruno De Filippi).