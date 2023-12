Salmo & Noyz Narcos: si aggiungono nuove date al tour Hellraisers

Nei giorni scorsi era stato annunciato il tour “Hellraisers”, con i concerti a Milano e Roma, per presentare live "CVLT" il progetto congiunto di Salmo & Noyz Narcos (Leggi qui intervista e recensione)

A quei due appuntamenti si aggiungono nuove date all’Hellraisers Tour, che porteranno i due rapper a esibirsi nei principali festival estivi nel 2024.

Questo il calendario annunciato:

Sabato 15 giugno 2024 Milano Fiera Milano Live - Rho

Venerdì 21 giugno 2024 Roma Rock in Roma - Ippodromo Capannelle

Mercoledì 26 giugno 2024 Torino Flowers Festival

Giovedì 27 giugno 2024 Padova Sherwood Festival

Sabato 29 giugno 2024 Bari Locus Festival

Mercoledì 03 luglio 2024 Bologna Sequoie Music Park

Giovedì 04 luglio 2024 Bologna Sequoie Music Park

Sabato 06 luglio 2024 Perugia L’Umbria che Spacca

Venerdì 12 luglio 2024 Catania Wave Summer Music 2024

Sabato 13 luglio 2024 Palermo Green Pop Palermo Fest

Giovedì 18 luglio 2024 Lucca Lucca Summer Festival

Sabato 20 luglio 2024 Servigliano (FM) No Sound Fest

Domenica 21 luglio 2024 Francavilla al Mare (CH) Shock Wave Festival

Sabato 03 agosto 2024 Paestum (SA) Oversound Music Festival

Venerdì 09 agosto 2024 Gallipoli (LE) Sottosopra Fest

I biglietti saranno disponibili online sul sito dell’organizzatore dalle ore 15:00 di giovedì 30 novembre 2023 e in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 5 dicembre 2023 alle ore 11:00.

Con Hellraisers i due artisti ripercorreranno i loro successi e presenteranno per la prima volta dal vivo i brani del joint album “CVLT”, uscito lo scorso 3 novembre.

CVLT è disponibile in nuovi formati: i vinili sagomati e autografati SEGA e POP CORN (versioni autografate in esclusiva Sony Music Store), e vinili colorati giallo e arancione, sempre in versione autografata.

Dopo aver disseminato indizi per molti mesi, “CVLT” è stato annunciato con un corto speciale, (disponibile su Amazon Prime) prodotto da Think Cattleya e Maestro, scritto e diretto dal maestro dell’horror Dario Argento, affiancato alla regia dal duo YouNuts!.

Il cortometraggio è stato proiettato alla Festa del Cinema di Roma, assieme a un making of inedito del disco con immagini backstage dal set e all’anteprima assoluta del videoclip del brano “INCUBI”.