The Orb, David Gilmour, i fan e l’intelligenza artificiale

Lo scorso settembre The Orb e David Gilmour, chitarra e voce dei Pink Floyd, hanno pubblicato i “Metallic Spheres In Colour” (Leggi qui), una reinterpretazione del loro classico ambient, “Metallic Spheres” (2010). Ora, grazie a un nuovo uso dell’intelligenza artificiale che amplia sempre più le possibilità creative per realizzare nuove rielaborazioni, gli artisti invitano i fan di tutto il mondo a reinventare la musica del nuovo album e la sua copertina. L’innovativo progetto è realizzato in partnership con Vermillio, la prima piattaforma di IA generativa.