Benvenuti all’ultimo respiro degli Smashing Pumpkins

Il 2 dicembre 2000, a Chicago, gli Smashing Pumpkins suonarono il loro ultimo concerto prima dello scioglimento. Qui di seguito vi riproponiamo le note che pubblicammo in quei giorni (riportando la data di pubblicazione), poi in coda la scaletta di quel live al Metro che durò oltre quattro ore. La band di Billy Corgan non chiuse i battenti quella sera e tornò ad esibirsi dal vivo qualche anno più tardi, nel 2007. Venendo al presente, nei giorni scorsi il gruppo statunitense ha annunciato un concerto italiano il prossimo 6 luglio luglio a Lucca.

29 novembre 2000

Alla vigilia degli ultimi due concerti prima dello scioglimento del gruppo Billy Corgan ha dichiarato al “Chicago Tribune”: “Era da 7-8 anni che non mi sentivo così instabile. Il fatto che la band stia per finire è un’idea molto stressante. So che è la cosa giusta, ma continuo a chiedermi cosa significherà. Mi ci vorrà almeno un anno per creare un po’ di spazio tra me e quello che la gente vede in me. Voglio anche essere sicuro, nel caso torni a fare musica, di poter credere in quello che faccio”.

2 dicembre 2000

Billy Corgan se l’era ripromesso: la carriera degli Smashing Pumpkins si sarebbe chiusa nello stesso luogo dov’era cominciata, un piccolo club della città natale.

E stasera, sabato 2 dicembre, dopo 13 anni e oltre 25 milioni di dischi venduti, gli Smashing Pumpkins terranno il loro ultimo concerto al Metro di Chicago, davanti a 1.100 persone. “Non so cosa mi aspetti nel prossimo futuro” ha detto Corgan “tutta la mia vita da adulto l’ho passata con la band, e sono ansioso e spaventato. Potrei fare fotografie, scrivere poesie o racconti, o fare musica diversa da quella dei Pumpkins. Al momento non ho alcun progetto di album da solista” ha precisato. Questa sera la band avrà la collaborazione di William Corgan (chitarrista jazz e padre di Billy), del tastierista Mike Garson e del polistrumentista Chris Holmes. Non ci sarà, invece, D'Arcy Wretzky, bassista che ha lasciato il gruppo nel settembre del 1999.

3 dicembre 2000

“Benvenuti all’ultimo respiro degli Smashing Pumpkins”: con queste parole Billy Corgan ha aperto il concerto d’addio della band, che sabato sera 2 dicembre ha tenuto il suo concerto d’addio al Metro di Chicago, lo stesso club dove aveva debuttato 13 anni fa. Quattro ore e mezza di concerto, alla fine del quale Corgan ha pianto commosso. La serata è stata divisa in tre “atti” seguiti da quattro bis. Corgan, James Iha (chitarrista e cofondatore del gruppo), il batterista Jimmy Chamberlin e la bassista Melissa Auf Der Maur hanno riproposto tutti i maggiori successi degli Smashing Pumpkins (fra cui “Today”, “Bullet with butterfly wings” e “Cherub rock”, per la quale è salito sul palco il chitarrista dei Cheap Trick Rick Nielsen) ma anche piccoli classici dei primi anni come “Rhinoceros” (dall’album “Gish”) e “Drown” (dalla colonna sonora del film “Singles”). Lo spettacolo si è chiuso a mezzanotte e venti minuti, quando Corgan ha esclamato “God bless the Smashing Pumpkins”. Ad ognuno dei presenti (1.100 persone) è stato dato in omaggio un Cd contenente la registrazione del primo concerto della band al Metro (il 5 ottobre 1988).

11 dicembre 2000

Billy Corgan ha riferito al settimanale britannico “Melody Maker” che la possibilità d’un eventuale futuro ritorno degli Smashing Pumpkins non esiste. “Ne siamo certi. Non è che fra tre anni ci rimetteremo assieme, o cose simili. La cosa è definitiva”, ha detto Corgan.

Scaletta:

Rocket

I Am One

Rhinoceros

Shame

Porcelina of the Vast Oceans

The Everlasting Gaze

Bullet With Butterfly Wings

Thru the Eyes of Ruby

Blissed and Gone (con i Frogs)

To Sheila (con i Frogs e Linda Strawberry)

Mayonaise

I of the Mourning

Acoustic

Muzzle (con Matt Walker)

Stand Inside Your Love

Perfect

This Time

Go

The Last Song

Last Instrumental

Age of Innocence

Thirty-Three

Tonight, Tonight

Siva

Fuck You (An Ode to No One)

Drown

Starla

If There Is a God

Cash Car Star

Rock On (cover di David Essex)

Heavy Metal Machine

Today

Encore:

For Martha (con Billy Corgan Senior)

Born Under a Bad Sign (cover di Booker T. & the MG’s con Billy Corgan Senior)

Encore 2:

Cherub Rock (con Rick Nielsen)

Encore 3:

Disarm

1979 (con Matt Walker)

Encore 4:

Silverfuck