Aria di reunion per i Radiohead?

Philip Selway ha accennato all'idea che i Radiohead stiano "tornando al punto in cui tutto si è interrotto” ipotizzando la riunion e il ritorno della band, la cui ultima uscita discografica è stata "A Moon Shaped Pool" del 2016.

Alcuni fan rimangono scettici riguardo alla potenziale reunion a causa del progetto parallelo di Thom Yorke e Johnny Greenwood, The Smile, che pubblicheranno il loro LP "Wall Of Eyes" il prossimo anno (Leggi qui) e che sarà seguito da un tour nel Regno Unito e in Europa.

Tuttavia nei giorni scorsi durante un live streaming con la Crow Hill Company (la società di elaborazione audio) il batterista Philip Selway è tornato sull’argomento reunion ed ha detto: “In realtà abbiamo avuto una piccola pausa, roba di un minuto; l'ultimo spettacolo che abbiamo fatto è stato nel 2018, ma ora torniamo a quel punto. C’è semplicemente qualcosa di particolare nella nostra relazione – quella creativa e quella personale – in realtà, non possiamo andare da nessun’altra parte”.

Ha continuato: “Stiamo tutti tornando a quel punto in cui pensiamo: 'Giusto, abbiamo avuto una pausa - è così. Sembra però che ci sia qualcosa in cui tuffarsi di nuovo, esplorare davvero e vedere in quali altre direzioni può portarci la nostra relazione.”

Questa non è la prima volta che Selway accenna ad una sorta di reunion dei Radiohead che lui spera avvenga presto. "Ci incontreremo all'inizio del 2023 - aveva detto il batterista a fine anno scorso - e sono sicuro che inizieremo a cercare altre idee per ciò che verrà dopo".

In un’altra dichiarazione a Prog Magazine però aveva affermato: “Parliamo sempre di quello che c’è da fare. Al di là delle cose di "Kid A" e "Amnesiac" che abbiamo fatto (si riferisce alla ristampa di "Kid Amnesia" del 2021 e a una mostra interattiva) la possibilità in termini di un vero e proprio tipo di progetto collettivo, per noi è un po' più in là quando arriverà una possibile reunion. Ne stiamo parlando, ma al momento ognuno fa la propria cosa.

E ancora: “Quando poi si è verificata la pandemia avevamo pensato di prendere una svolta dall’ipotesi di una reunion dei Radiohead, in modo da poter andare avanti con altre cose - ha detto Philip Selway - Ma ciò significava semplicemente che gli altri progetti crescevano, quindi stiamo dando tempo a tutti questi progetti di andare dove necessario. Ma sì, ci incontreremo presto e nei prossimi due anni ci sarà qualcosa, di qualche tipo.”

Parlando a NME all'inizio di quest'anno riguardo allo stato attuale dei Radiohead , Selway ha detto: "Ci siamo riuniti e stiamo parlando di piani futuri, ma nell'immediato abbiamo tutti altri progetti su cui vorremmo lavorare. . C'è un desiderio collettivo di fare musica in una forma o nell'altra tra noi cinque - ha proseguito - Apprezziamo tutti davvero il rapporto musicale, che dura da 38 anni. Per noi rimane davvero importante”.

Ha poi continuato dicendo: "Non sapremmo nulla a riguardo finché non saremo tutti insieme in una stanza, e probabilmente non avrà alcuna direzione precisa finché non saremo abbastanza avanti", ha risposto il batterista. “La risposta breve è: 'da confermare'. Si tratta solo di trovare quello scenario in cui un gruppo di musicisti è tutto concentrato e dà il massimo. Questo è lo scenario dei miei sogni: essere in quel posto. Questa è la mia unica aspirazione”.