Tornano i Jesus And Mary Chain. Per i 40 anni nuovo disco e tour

Pochi giorni dopo la loro ultima esibizione in Italia, il 20 novembre al Regio Teatro di Parma per il Barezzi Festival, i Jesus And Mary Chain annunciano (come già ci avevano anticipato nella nostra intervista) l’uscita di un nuovo album e il loro ritorno nel nostro paese per un live.

Jesus And Mary Chain, 40 anni dopo il loro primo singolo, con 'jamcod' anticipano l’uscita di 'Glasgow Eyes', il disco in arrivo l'8 marzo su etichetta Fuzz Club – Cooking Vinyl. Oltre all’album sempre nel 2024 è prevista la pubblicazione di un’autobiografia e un tour celebrativo che toccherà il Regno Unito e l’Europa. Per quanto riguarda l’Italia l’appuntamento è fissato per il 17 aprile all’Alcatraz di Milano.

Il nuovo album 'Glasgow Eyes' è stato registrato presso lo studio dei Mogwai, Castle of Doom, a Glasgow, dove i fratelli Jim e William hanno già lavorato per il precedente “Damage and Joy” (2017), il disco che ha visto la band riunirsi dopo diversi anni di separazione.

A proposito del nuovo album Jim Reid dice:

Non aspettatevi che i Mary Chain diventino jazz. La gente dovrebbe aspettarsi un disco dei Jesus and Mary Chain e questo è certamente ciò che è “Glasgow Eyes”. Il nostro approccio creativo è lo stesso di quello del 1984, basta venire in studio e vedere cosa succede. Siamo entrati con molte canzoni ed abbiamo lasciato che facessero il loro corso. Non ci sono regole, è una sorta di telepatia, siamo quegli strani gemelli che finiscono le frasi a vicenda.

'jamcod', il primo singolo pubblicato, salda l'elettronica oscura con il suono della chitarra di William Reid, quel suono tipico dei Mary Chain, istantaneo e radicale.

Band di culto degli anni Ottanta, i Jesus and Mary Chain, hanno rivoluzionato con il loro stile e la loro musica la scena di un’intera generazione. Punto di riferimento della scena musicale londinese post Sex Pistols, ispirati da band come The Stooges e Velvet Underground, i JAMC hanno dato vita a un nuovo genere musicale, lo shoegaze, diventando capofila di un movimento che annovera tra I suoi adepti artisti del calibro di My Bloody Valentine e Slowdive.

La band, originaria di Glasgow, viene fondata dai fratelli William e Jim Reid (rispettivamente chitarrista e cantante) nel 1984.