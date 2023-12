AAA - All Areas Access: a Roma un concerto per persone sorde

Una “prima” europea che porta sul palco l’accessibilità, costruita nel nome dell’inclusione. È AAA - All Areas Access, il progetto internazionale in corso contemporaneamente in Italia, Belgio e Portogallo che vuole avvicinare e coinvolgere sempre di più la comunità sorda agli eventi musicali e diventa per la prima volta un live domenica 3 dicembre al Monk di Roma.