Gli Smashing Pumpkins tornano in concerto in Italia a luglio

Dopo aver preso parte allo speciale natalizio Disney eseguendo un brano di Natale inedito e la cover del classico "Silver Bells", gli Smashing Pumpkins hanno annunciato il tour "The World is a Vampire 2024", che prevede anche il loro ritorno in concerto in Italia.

Billy Corgan e soci si esibiranno nel nostro Paese per un'unica data in programma il 6 luglio 2024 che li vedrà andare in scena sul palco di Piazza Napoleone di Lucca nell'ambito del Lucca Summer Festival. Lo special guest della giornata è Tom Morello dei Rage Against The Machine e Audioslave, che salirà sul palco in apertura di serata.

I biglietti saranno in vendita dal prossimo 1 dicembre su TicketOne. Come riportato sul sito dell'organizzatore, questi i prezzi dei biglietti:

Tribuna Numerata €. 130,00 + prev.

Pit Area posto in piedi €. 78,00 + prev.

Posto in piedi €. 69,00 + prev.

Lo scorso maggio la band ha dato alle stampe il terzo e ultimo atto del loro nuovo monumentale album, "Atum: A Rock Opera in Three Acts” (leggi qui la nostra recensione), completando il lavoro inaugurato con la prima e la seconda parte pubblicate rispettivamente il 15 novembre 2022 e il 31 gennaio 2023. L'opera in tre atti è uscita dopo l'undicesimo album in studio del gruppo, "Cyr" del 2020.