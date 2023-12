Si intitola “John Lennon: Murder Without a Trial” la docuserie in tre puntate dedicata all’omicidio di John Lennon che debutterà su Apple TV+ il prossime 6 dicembre: diretto da Nick Holt e Rob Coldstream, il lavoro presenta una selezione di materiale concesso dalla polizia di New York - chiamata a indagare sul delitto compiuto da Mark David Chapman nella tarda serata dell’8 dicembre 1980 davanti all’ingresso del Dakota Building sulla 72esima strada, nell’Upper West Side - sulla base di numerose richieste presentate grazie al Freedom of Information Act.

Il risultato - si legge nella presentazione della produzione - si pone come “un esame approfondito” dell’accaduto che include foto inedite e nuove interviste ai testimoni oculari dell’omicidio, come - tra gli altri - il tassista Richard Peterson, il portiere del Dakota Building Jay Hastings, l'avvocato difensore di Chapman David Suggs, ed Elliot Mintz, Dj e conduttore radiofonico americano che negli anni Settanta fu nominato portavoce ufficiale dallo stesso Lennon e da Yoko Ono.