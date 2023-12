Streaming, il meglio del 2023 secondo Apple Music e Spotify

La tempistica delle comunicazioni, rispetto a dodici mesi fa, è rimasta invariata: anche nel 2022, infatti, Apple Music decise di giocare d’anticipo, pubblicando il proprio report di fine anno - battezzato Replay - il 29 di novembre, esattamente un giorno prima di Spotify, che rese pubblico il suo Wrapped 2022 il giorno dopo, il 30 . Nel 2023 lo schema si è ripetuto: Cupertino ha scelto di muovere per prima, pubblicando Replay 2023 nel pomeriggio di ieri, 28 novembre, con poco meno di una giornata d’anticipo rispetto al Wrapped 2023 di Spotify, uscito giusto una manciata di minuti fa. I rapporti di fine anno dei due servizi di streaming che occupano - secondo le più recenti statistiche riferite da MiDIA - le prime due posizioni nel ranking per quote di mercato mondiale delle piattaforme musicale sono un indice in grado di predire, con un buon grando di approssimazione, l'identità dei protagonisti delle classifiche di vendita annuali ufficiali che verranno diffuse dagli organi preposti nella primissima parte del 2023. Ecco, quindi, chi ha firmato le migliori performance digitali nel corso degli ultimi undici mesi...