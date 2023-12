Sleaford Mods: una canzone per aiutare i senzatetto

Un brano per aiutare chi vive per strada, in uno dei mesi più rigidi e difficili dell’anno per chi non ha una casa. Gli Sleaford Mods hanno pubblicato la cover del singolo dei Pet Shop Boys, “West End Girls”: tutti i profitti derivanti dal pezzo andranno a Shelter, così la band continua la sua collaborazione di lunga data con l'organizzazione benefica per i senzatetto. Il singolo si può acquistare anche in versione fisica. Il duo post punk di Nottingham ha realizzato una versione del classico pezzo del 1986 tra un tour e l'altro, mentre era impegnato a suonare dal vivo l’ultimo album “Uk Grim”, e poi ha chiesto la benedizione di Neil Tennant e Chris Lowe per pubblicare la traccia.

Non solo la versione di “West End Girls” degli Sleaford Mods ha raccolto l'approvazione della coppia di artisti, ma i Pet Shop Boys si sono spinti anche a remixare il pezzo. Ques'ultimi hanno sempre avuto un'influenza importante sul duo post-punk, formato dal produttore Andrew Fearn e dal frontman Jason Williamson. “'West End Girls' è una canzone che mi sta molto a cuore, è un brano di formazione per tanti motivi”, ha spiegato Andrew Fearn. Jason Williamson ha proseguito: “Ho ascoltato molto gli album dei Pet Shop Boys, “Please” e “Actually” su tutti: la loro musica è ancora così attuale. Quando Andrew ha suggerito di fare una cover di ‘West End Girls’, era importante onorare la genialità del brano. Quindi, quando Neil e Chris hanno dato la loro benedizione alla traccia, le nostre piccole menti sono rimaste sbalordite, e quando abbiamo ricevuto il loro remix, beh, era quasi troppo”. I Pet Shop Boys hanno dichiarato di essere rimasti colpiti dalla versione 2023 del loro classico, dichiarando: "Gli Sleaford Mods hanno riportato i ragazzi dell'East End nelle strade del West End per una grande causa e adoriamo la loro visione".

Disponibile per lo streaming ora, la cover di “West End Girls” degli Sleaford Mods sarà pubblicata anche su un'edizione limitata da sette pollici, venduta nello stand del merch nelle prossime date live. Un singolo in edizione da 12 pollici, con i remix di Pet Shop Boys, HiFi Sean ed Extnnddntwrk, può essere ordinato. Gli Sleaford Mods sono attualmente nel bel mezzo del loro più grande tour realizzato fino a oggi a supporto del loro progetto “Uk Grim”, pubblicato all'inizio di quest’anno. Dopo gli spettacoli sold out negli Stati Uniti, in Australia e in Europa, e una volata a Wembley come supporto ai Blur, gli Sleaford Mods stanno portando il loro sound nel Regno Unito e in Irlanda. Il prossimo anno, c’è da scommetterci, li vedremo in Italia.