Il disco del giorno: Ennio Morricone, "Here's to you..."

Ennio Morricone, "Here’s to you..." (Cd DualDisc 82876809552)

Dopo averlo fatto aspettare per anni premiando musicisti che non valevano molto in confronto a lui, gli americani si sono decisi a consegnare un Oscar alla carriera a Ennio Morricone. Chi la dura la vince, sarebbe il caso di dire, visto che questo riconoscimento il compositore avrebbe dovuto riceverlo da lunga pezza; in ogni caso l’avvenimento ha portato nei negozi un’autentica valanga di ristampe discografiche e registrazioni nuove per celebrare degnamente la premiazione.

Tra queste la più riuscita è indubbiamente questa antologia registrata dal vivo e pubblicata in DualDisc (ossia con un lato Cd e l’altro in Dvd dove si può seguire un’intervista con Morricone e ascoltare altre performances dal vivo). Catturando momenti tratti da concerti a Londra, Verona, Roma, Tokyo e Budapest che vedevano lo stesso Morricone alla testa della Roma Sinfonietta con la partecipazione dell’ottimo soprano Susanna Rigacci, questo disco riesce a fornire una panoramica più che accettabile dei grandi successi realizzati da Morricone in quarant’anni di carriera, anche se l’assenza più vistosa per me è quella di ciò che ritengo essere il suo miglior lavoro, "Una pura formalità", realizzato per il film di Giuseppe Tornatore (una partitura magnifica di cui, chissà perché, non parla mai nessuno).

Inutile dilungarsi ancora una volta sulla bellezza dei temi, la tecnica di scrittura orchestrale, l’abilità contrappuntistica che il compositore ha appreso dalla scuola di Goffredo Petrassi; meglio sottolineare come queste composizioni resistano al tempo in una maniera che normalmente non è di appannaggio della musica da film, genere notoriamente «biodegradabile».

La sequenza di titoli è familiare, da "C’era una volta in America" a "Mission", passando per "La leggenda del pianista sull’oceano", "Nuovo Cinema Paradiso", "Gli Intoccabili", "Giù la testa", "Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto", "Sacco e Vanzetti" e altre ancora; le uniche pagine di più raro ascolto sono due temi tratti da "Malèna" di Tornatore, un po’ poco se si considerano le oltre 400 colonne sonore firmate da Morricone (molte delle quali sono ancora tutte da riscoprire). Il pubblico riconosce felice le pagine che ha ascoltato chissà quante volte sul grande schermo, e l’orchestra suona con generosità e calore sotto la bacchetta dell’autore.

Carlo Boccadoro, compositore e direttore d’orchestra, è nato a Macerata nel 1963. Vive e lavora a Milano. Collabora con solisti e orchestre in diverse parti del mondo. E’ autore di numerosi libri di argomento musicale.

Questo testo è tratto da "Lunario della musica: Un disco per ogni giorno dell'anno" pubblicato da Einaudi, per gentile concessione dell'autore e dell'editore.