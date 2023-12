Billie Joe Armstrong e la lezione dei Sex Pistols

Il frontman dei Green Day Billie Joe Armstrong durante un'intervista rilasciata al magazine statunitense Rolling Stone ha parlato dell'impatto che i Sex Pistols hanno avuto su di lui come musicista.



Sulla prima volta che gli capitò di ascoltare i padrini del punk, Billie Joe ha rivelato: “”Never Mind The Bollocks” è stato uno dei primi dischi punk che abbia mai sentito.

La prima cosa che mi è venuta in mente quando ho sentito “Holidays In The Sun” è stato come quelle chitarre suonassero così gigantesche e reali, e ascoltando la voce di Lydon (Johnny Rotten, il cantante dei Sex Pistols, ndr), come fosse solo una specie di anti-cantante. Su di me, ha avuto un impatto enorme. Tutto, dai testi ai suoni della chitarra alle canzoni, ho pensato che fosse semplicemente perfetto.".

Tra le altre cose dette il musicista statunitense ha sottolineato un aspetto che ammirava molto dei Sex Pistols era la loro capacità di essere riusciti a distruggere il punk prima che riuscisse a diventare mainstream. “I Sex Pistols hanno ucciso il punk prima che avesse l'opportunità di diventare mainstream. Ciò che hanno dimostrato è che il punk rock non era fatto per le masse. Se prendi in mano la chitarra per suonare musica punk rock, non è per la fama. Lo fai perché è un qualcosa che per te conta, è qualcosa che è underground, e questa è stata la mia prima esperienza nel militare in una band punk con i Green Day. Ovviamente i Green Day hanno avuto una traiettoria completamente diversa, ma devo dire che non l'avevo previsto".Nel corso della conversazione ha avuto inoltre modo di spiegare il suo punto di vista sull'impatto che le icone del punk hanno avuto sulle band del giorno d'oggi. “Ti dà fiducia che la musica non è lì solo per essere un prodotto, aziendale e consumista. È lì perché la gente investe sulla sua vita e riflette il modo in cui si sente nel mondo ed il modo in cui si sente con se stessa".

Billie Joe Armstrong e i suoi Green Day si esibiranno dal vivo in Italia per due volte. Il 15 giugno all'Ippodromo di Milano nell'ambito del Milano Summer Festival e il 16 giugno alla Visarno Arena di Firenze per il Firenze Rocks.