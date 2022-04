Coachella 2022, la diretta streaming ancora a YouTube

Il sodalizio tra il Coachella Festival e YouTube compie dieci anni: l’edizione 2022 della maratona musicale, che prenderà il via il prossimo 15 aprile a Indio, in California, sarà trasmessa in diretta streaming ancora una volta dal servizio di media sharing controllato da Google. L’operazione di copertura mediatica sarà attuata con la collaborazione di sponsor come Verizon, TRESemmé e Tic Tac, e consisterà in tre diversi feed che offriranno, in simultanea, la diretta da altrettanti palchi, oltre che a un canale - quello ufficiale della manifestazione - che offrirà intervisti a fan e artisti da parte dei conduttori Joe Kay, Quenlin Blackwell, Therapy Gecko, e Veronica De La Cruz.