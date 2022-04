Kurt Cobain: la chitarra di "Smells like teen spirits" all'asta

È una delle chitarre più note degli anni '90: la si vede nel videoclip di una delle canzoni più iconiche di quel periodo, ovvero "Smells like teen spirits" dei Nirvana. È la Fender Mustang di Kurt Cobain e andrà all'asta a New York, attraverso Julien’s Auctions, a fine maggio. Nella stessa sessione, che durerà dal 20 al 22 e si svolgerà all'Hard Rock Café di New York, verranno battuti anche altri memorabilia: una chitarra Martin di Johnny Cash, un diario con appunti e testi di canzoni di Axl Rose, il testo scritto a mano da Bruce Springsteen di "Glory Days".

Ma la chitarra di Cobain è il tesoro dell'asta: si tratta di un modello mancino del 1969 blu. La base d'asta è stimata tra i 600.000 e gli 800.000 dollari. Cobain disse, in una delle sue ultime interviste: “Sono mancino e non è molto facile trovare chitarre per mancini di alta qualità a prezzi ragionevoli. Ma tra tutte le chitarre del mondo, la Fender Mustang è la mia preferita. Ne ho possedute solo due".

Nel giugno 2020, la Martin D-18E usata da Kurt Cobain per registrare l'"MTV Unplugged in New York" del 1993 divenne la chitarra più costosa della storia: venne pagata 6 milioni e 10mila dollari sborsati, dal fondatore della RØDE Peter Freedman il record precedente era stato stabilito nel 2019 dalla leggendaria Black Strat appartenuta al chitarrista dei Pink Floyd David Gilmour: