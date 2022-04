Sony, un miliardo per aumentare la partecipazione in Epic Games

Le major e le big tech continuano a credere nel gaming online: Sony Group Corporation, multinazionale giapponese che controlla, tra le altre, Sony Music, ha annunciato di aver investito un miliardo di dollari per aumentare la propria quota in Epic Games, società sviluppatrice della piattaforma Roblox. Il colosso nipponico, che già nel 2020 si era assicurato una partecipazione dell’1,5% nell’azienda grazie a un investimento pari a 250 milioni di dollari, con la nuova operazione ha esteso la propria presenza nel capitale di Epic Games a circa il 5,4% delle quote.