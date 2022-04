C'è una versione inedita di "Born in the U.S.A." di Springsteen

È uno dei sacri graal dei fan del Boss: è il cosiddetto "Electric Nebraska", la versione incisa in studio e con la E Street Band di "Nebraksa". Springsteen la scartò, pubblicando poi i demo acustici incisi in solitaria a casa su un registratore a 4 piste.

Ora possiamo ascoltare un frammento di questo album perduto: una inedita "Born in the U.S.A.", incisa con la E Street Band, ma con un arrangiamento diverso dalla versione che conosciamo. Un arrangiamento derivato dalla sua prima incisione acustica, quando venne scritta appunto ai tempi di "Nebraska".

L'ha condivisa Toby Scott, ingegnere del suono del Boss, durante una conferenza in Messico, poi messa in rete: si può ascoltare qua, a partire dal 23° minuto. Suona molto più simile a "Downbound train", altra canzone che venne originariamente scritta e per "Nebraska" e poi rielaborata per "Born in the U.S.A". Seguono, dopo questa versione, altre "takes" che si avvicinano progressivamente a quella definitiva, con la chitarra sempre presente, ma con la batteria che guadagna spazio. Alla 5° versione, ascoltabile a 33', le tastiere prendono il sopravvento e la chitarra passa in secondo piano: è il suono della versione finale.

"Nebraska" pubblicato venne scritto e inciso tra la fine dell'81 e l'inizio dell'82, in casa, da Springsteen.

I demo vennero poi provati e riarrangiati con la band nell'82, ma Springsteen e il manager Jon Landau non erano convinti del risultato e decisero di pubblicare invece i demo acustici, che uscirono a settembre dello stesso anno. Alcune delle canzoni scritte per quelle sessioni vennero poi recuperate nelle travagliate e lunghe sessioni che portarono a "Born in the U.S.A", che sarebbe uscito nell'84: tra queste appunto la title-track, rielaborata in una versione molto più epica, con un particolare ed enfatico suono di batteria, opera di Toby Scott. La versione acustica di "Born in the U.S.A." venne poi pubblicata alla fine degli anni '90 in nel box "Tracks". Da anni i fan sperano in un "Tracks 2", che dovrebbe contenere gli album completati ma mai pubblicati di Springsteen, tra cui appunto "Electric Nebraska".

Questa la storia della canzone, raccontata da Brian Hiatt in “Bruce Springsteen – Le storie dietro le canzoni”, pubblicato in Italia da Il Castello