La nuova canzone dei Pink Floyd “è come 'Bella ciao'”

Continua a far parlare la nuova canzone dei Pink Floyd Hey hey rise up”, dopo le interviste di David Gilmour ad alcune testate inglesi e americane, il quotidiano italiano La Repubblica ha raggiunto Andriij Khlyvnyuh, il rocker soldato ucraino attorno alla cui voce è stata costruita la canzone.

Il brano, come ormai noto è stato inciso da Gilmour e Nick Mason usando un campione della voce dei Boombox, rielaborata con il bassista Guy Pratt, Nitin Sawhney alle tastiere.

Khlyvnyuh interpreta in una piazza della capitale ucraina il brano “ Oy u luzi chervona kalyna'”, un pezzo folk ucraino di protesta scritto da Stepan Charnetskii nel 1914 e tornato popolare in tutto il mondo lo scorso mese in protesa all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. "Non è una canzone banale: per intenderci, è come la vostra “Bella Ciao”, racconta il cantante a Repubblica.

Continua il racconto del cantante, sulla sua decisione di combattere

Quando Putin ci ha invaso, avevo in programma un tour negli Stati Uniti. Due giorni prima avevo riempito il teatro di Mariupol con un concerto. Non ci ho pensato un attimo, sono tornato e mi sono unito alla polizia di Kiev. Pattugliamo la città per 24 ore, le successive 24 ore riposiamo. Abbiamo a disposizione veicoli blindati, team di fucilieri, granatieri e cecchini. Il giorno in cui Zelensky ha annunciato la mobilitazione totale, ho giurato a me stesso che non avrei lasciato il mio Paese. Sono una fottuta rock star, avrei potuto andarmene ovunque. Per strada la gente mi riconosce e mi chiede: “Perché non sei alle Maldive?”. Gli rispondo che ho dimenticato i biglietti dell’aereo a casa perché sono uscito di corsa per presentarmi ai volontari. Basta un selfie e mi fanno passare ai check-point, a volte penso che la polizia mi ha preso solo per questo!

Il brano, spiega repubblica, era l’inno dei fucilieri Sich Halych-Bukovyna Kurin, unità popolari che lottavano per l’indipendenza dell’Ucraina durante la Prima Guerra Mondiale e fino al 1921:

Dopo che l’ho cantato in piazza, un deejay sudafricano ha fatto un remix chiedendo il permesso ai miei avvocati e in pochi giorni in royalties ha guadagnato 20mila euro. Ogni volta che qualcuno l’ascolta, arrivano soldi al nostro esercito. Se ho catturato dei sabotatori? Meglio che non me lo chiedi, magari la risposta non la vuoi sentire… comunque no

La famiglia di Khlyvnyuk è in Italia, ma il resto della band è rimasta in Ucraina, racconta:

La bassista cucina in un rifugio per gli sfollati, il chitarrista è volontario in una stazione ferroviaria dell’Ovest, il batterista è nelle forze di Difesa territoriale, il mio producer è al fronte e il manager dei tour internazionali era a 25 chilometri a nord di Kiev per la controffensiva. È un lavoro come un altro. Indiani di un’altra tribù sono venuti a casa nostra per prendere la nostra terra e le nostre donne, li uccideremo e ricominceremo con la nostra vita di prima.

(...)

Cosa penso della guerra? È come essere nella bella e pulita Toscana, sei lì che cammini col tuo paio migliore di snickers e gli occhiali da sole, e poi all’improvviso ti ritrovi in mezzo alla merda. Ecco cosa penso. Riusciremo a ripulirci le scarpe con l’acqua pulita, ci vorrà tanto, sopporteremo un altro inverno e un’altra primavera in queste condizioni. Talvolta riusciamo ancora a ridere, nonostante tutto. Humor un po’ dark, però almeno non piangiamo. Ho visto i nostri soldati in trincea leggere i classici della letteratura russa e giocare a scacchi, per dire.

Un'ultima notazione è proprio su chi vuole cancellare la cultura russa: