C'era una volta in Italia Hugo Race

Il nome di Hugo Race è ben noto agli appassionati di rock italiano: non solo per il suo legame con Nick Cave (ha fatto parte della primissima formazione dei Bad Seeds, negli anni '80), ma anche per una lunga e diversificata carriera sia solista sia con diverse band, i True Spirit e i Fatalists.

Race, australiano, ha vissuto in Italia dalla fine degli anni '90, collaborato con molti artisti del nostro paese. U Fatalists (Diego Sapignoli – batteria, percussioni; Giovanni Ferrario – chitarra elettrica, piano, sintetizzatori; Francesco Giampaoli – contrabasso, basso, percussioni) nascono dall'icontro con i romagnoi Sacri Cuori.

In questi giorni pubblica un nuovo album che è in parte un omaggio alla nostra terra: si intitola "Once upon a time in Italy": è il quinto album registrato con i Fatalists, contiene 10 canzoni fortemente emotive e una cover - "Hurdy Gurdy Man" di Donovan ma soprattutto, nella sua versione europea, include un EP bonus di 4 tracce in ricantante in italiano, tra cui la versione italiana del brano di Donovan, che diventa "L'uomo ghironda".

Racconta Race:

I primi demo sono stati registrati alla fine del 2019 con la band in Italia. Qualche mese dopo il mondo si è fermato e per i successivi venti mesi sono rimasto bloccato nel mio appartamento di Melbourne... poi io e la mia ragazza ci siamo separati... non mi sono mai sentito così solo. Chiamai i Fatalists in Italia, Checco, Diego e Scorpio Joe, e iniziammo a scambiarci canzoni e idee per forgiare un percorso nel vuoto. Le nuove canzoni sono emerse lentamente dai sogni e dai ricordi: scrivendo del passato senza uno sguardo al futuro in vista, c'era un sacco di danno da elaborare. I miei pensieri e i miei testi giravano intorno ai miei anni di connessione con l'Italia e le storie che ci raccontiamo per superare i momenti difficili. I temi sono così personali che ho abbandonato l'album molte volte per poi ritornarci, come una storia d'amore tossica. Amo questo album e l'incredibile band che c'è dietro. Abbiamo anche fatto delle versioni italiane delle canzoni perché l'Italia è nelle nostre radici e, destino permettendo, i Fatalist saranno di nuovo on the road nella primavera del 2022..."

Per Rockol ha inciso questa versione della title-track

Queste le date del tour di Hugo Race Fatalists

21 Apr BOLOGNA Bravo Caffè

22 Apr FIRENZE Circolo Progresso

23 Apr ROMA Wishlist

30 Apr MAROSTICA (VI) Sala Don Bosco

04 May PARMA Borgo Santa Brigida (solo)

05 May BERGAMO Druso

06 May SAVONA Raindogs House

07 May CAORSO (PC) CineFox

08 May SALICE TERME (PV) Soqquadro



12 May REGGIO CALABRIA Play Music Festival

13 May CITTANOVA (RC) 1840

14 May COSENZA Mood Social Club

18 May RIMINI Hobo’s (solo)

20 May PISA Lumiere

26 May TORINO Blah Blah

27 May LUGAGNANO (VR) Club Il Giardino

28 May LONATE CEPPINO (VA) Black Inside