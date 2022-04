Ascoltare gli AC/DC aiuta i chirurghi a essere precisi e veloci

Una ricerca condotta da Spotify e Figure 1 già nel 2017 aveva evidenziato che tra i generi musicali più apprezzati e ascoltati dai medici chirurghi in sala operatoria c’è sopratutto il rock, il metal e solo a seguire il pop, con una predilezione per artisti come Metallica, Doors, Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Scorpions, Queen e Motörhead. Ora, un nuovo studio arriva invece a confermare che l’ascolto di musica “sia soft rock che hard rock” può avere un effetto positivo sulle prestazioni chirurgiche.

Stando a quanto riportato dallo “Scottish Sun”, dalla recente ricerca condotta è stato interessante notare come l’esperienza di ascolto di musica rock possa avere un effetto calmante e favorire l’abbassamento della pressione sanguigna, mentre la riproduzione di brani dai ritmi frenetici si è rivelata un fattore importante nel velocizzare le attività delle équipe chirurgiche.

Durante i test effettuati per il nuovo studio, è stato notato che coloro che nel corso delle prove hanno ascoltato "Highway to hell" e "T.N.T." degli AC/DC hanno sperimentato una maggiore velocità nell’eseguire un’incisione chirurgica, passando da 236 secondi a 139 secondi e con una precisione superiore del 5%, rispetto a situazioni in cui non sono stati fatti sentire loro brani della formazione australiana. Contemporaneamente è stato anche studiato come l’ascolto di due classici dei Beatles, "Hey Jude" e "Let It be”, abbiano portato i medici ad accelerare il processo di sutura della ferita della pelle del 50%. Tuttavia, si è anche notato che l'effetto positivo è venuto a mancare quando le canzoni dei Fab Four sono state riprodotte ad alto volume.

Come segnalato dallo “Scottish Sun”, sulla storica rivista di medicina e chirurgia “Langenbeck’s Archives of Surgery” la ricercatrice a capo dello studio, Cui Yang dell'Università di Heidelberg, in Germania, ha dichiarato: