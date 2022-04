Musica sostenibile, è realtà il Carbon Calculator di IMPALA

E’ pronto al debutto il Carbon Calculator di IMPALA, strumento già annunciato lo scorso mese di ottobre per mezzo del quale l’associazione di etichette indipendenti europee intende misurare l’impatto ambientale delle attività delle indies: sviluppato con la collaborazione di Julie's Bicycle, il tool consentirà alle aziende del comparto di prendere coscienza del proprio volume di emissioni, in modo da calibrare la propria operatività in chiave green. Il programma è stato fortemente sostenuto dal gruppo fondatore di IMPALA, composto dall’italiana Produttori Musicali Indipendenti - PMI e da !K7 Music Group, Altafonte, Anjunabeats, Because Music, Beggars Group, Cherry Red Records, City Slang, Domino Recording Company, Edel, Encoding Management Service – EMS, Epitaph Records, Everlasting Records, FONO, FUGA, HAIL, Hot Action Records, Irascible Music, Las Vegas Records, Lusitanian Music Publishing, Mouthwatering Records, N.E.W.S. Records, Ninja Tune, Partisan Records, [PIAS], Playground Music Scandinavia, Roton Music, Secretly Group, TAMBOURHINOCEROS, Two Gentlemen, Warp Records e Zebralution.