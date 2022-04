NUOVOIMAIE, il video del panel ‘Dall’analogico al digitale’

Si tiene oggi, lunedì 11 aprile, alle 15, in diretta sui canali social di NUOVOIMAIE, il panel “Dall’analogico al digitale: presente e futuro della musica”. Il Web Talk è centrato su quali novità possano essere attese, a breve e medio termine, sul mercato della produzione musicale, sulla sostenibilità del settore, sulle modalità che potrebbero portare la tecnologia a diventare il vero driver per la rinascita del comparto e sul fenomeno - in forte crescita da almeno un paio di stagioni a questa parte - del boom di acquisizioni dei cataloghi editoriali.