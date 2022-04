Fedez, nuova spinta alla sua fondazione

“Fondazione Fedez è il progetto a cui voglio dedicare le mie energie per il futuro. Mentre ero in ospedale ho avuto modo di pensare a tante cose da fare, una volta dimesso mi sono messo subito al lavoro. Non vedo l’ora che prendano vita”: con queste parole Fedez, recentemente sottopostosi a una delicata operazione chirurgica presso l’ospedale San Raffaele di Milano, ha annunciato sul proprio account Instagram ufficiale l’intenzione di concentrarsi sulle attività benefiche per mezzo della sua fondazione, la Fondazione FEDEZ e.t.s..