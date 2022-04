Tra Chad Smith e John Frusciante c’è “telepatia musicale”

Lo scorso primo aprile i Red Hot Chili Peppers hanno dato alle stampe l’album “Unlimited love” (leggi qui la recensione), il primo disco della formazione californiana insieme al chitarrista John Frusciante dai tempi di “Stadium arcadium”, pubblicato ben sedici anni fa. In una recente intervista concessa ai microfoni di “Loudwire Nights” con Toni Gonzalez, il batterista della formazione di “Californication” Chad Smith ha quindi parlato del suo legame musicale con Frusciante, descrivendo questo come "il musicista più puro" con cui abbia mai suonato.

Smith e Frusciante si sono uniti entrambi a Anthony Kiedis e soci, con all’attivo già tre album - “The Red Hot Chili Peppers” (1984), “Freaky styley” (1985) e “The uplift mofo party plan” (1987) -, nel 1988, giusto in tempo per prendere parte alle registrazioni del successivo disco del gruppo, “Mother's milk” (1989). All’epoca il chitarrista e il batterista avevano rispettivamente 18 e 27 anni e, come raccontato a Toni Gonzalez, Chad Smith si è sempre sentito un po’ un “fratello maggiore” per Frusciante. Quest’ultimo ha lasciato la formazione per la prima volta nel 1992, all’indomani della pubblicazione di “Blood sugar sex magik”, l'album che ha lanciato la band ai vertici delle classifiche di vendita, salvo poi fare ritorno nel 1998, prima di allontanarsi nuovamente nel 2009 e rientrare nei ranghi nel 2019.

"È una persona speciale, davvero speciale, e sensibile, gentile, incredibilmente creativa. È probabilmente il musicista più puro con cui abbia mai suonato in vita mia", ha detto Smith a “Loudwire Nights” a proposito di John Frusciante: "Quando i musicisti entrano in connessione sul palco, a volte, basta solo uno sguardo, un sorriso, un cenno del capo o qualcosa del genere. Non ci lasciamo a sentimentalismi l’uno con l’altro, semplicemente ci guardiamo ed è quello sguardo per cui capiamo: ‘Sì, ci siamo dentro’”.

Nel corso dell’intervista per “Loudwire Nights” con Toni Gonzalez, Chad Smith ha poi ricordato di quando i Red Hot Chili Peppers stavano facendo le prove per il loro concerto dello scorso 1 aprile al Fonda Theatre di Los Angeles, che ha segnato il primo show della band con Frusciante dal 2007. Ripensando al live, il batterista ha narrato di come John Frusciante gli abbia confidato di non aver mai suonato in nessun altro gruppo prima dove si sentisse così legato ad un altro musicista.

“Frusciante mi ha detto qualcosa del tipo: ‘Il mio modo di suonare è davvero legato al modo in cui tu suoni. Mi hai aiutato a plasmare il mio modo di suonare la chitarra, perché ho davvero suonato solo sulla tua batteria’”, ha narrato Chad Smith:

“E io non mi ero mai davvero reso conto di questo. Ho risposto tipo: ’Dio, immagino di sì’. È qualcosa di speciale, una sorta di telepatia musicale che può verificarsi solo con anni di esperienza alle spalle, e noi abbiamo suonato molte note insieme”.

Ecco il video e del concerto dei Red Hot Chili Peppers al Fonda Theatre di Los Angeles: