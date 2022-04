Gianni Sassi: "Gli sia intitolata una via di Milano"

Nata qualche mese fa per iniziativa di Monica Palla, consulente in comunicazione ed immagine culturale e aziendale, che di Gianni Sassi è stata braccio destro, e sostenuta da un comitato promotore composto da Aldo Colonetti (filosofo, storico e teorico dell’arte del design e dell’architettura), Gino Di Maggio (gallerista, editore, creatore e Presidente Fondazione MUDIMA), Eugenio Finardi (cantautore), Paola Nobile (imprenditrice culturale) e Stefano Senardi (produttore discografico e direttore artistico), l'iniziativa che intende sollecitare il Comune di Milano affinché intitoli una via della città a Gianni Sassi ha raccolto numerosissime firme a sostegno.