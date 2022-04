Primo Maggio 2022 a Roma, ci sono anche LRDL, Consoli e Paradiso

Ci saranno anche La Rappresentante di Lista, Carmen Consoli e Tommaso Paradiso al prossimo Concerto del Primo Maggio di Roma, manifestazione che - dopo due anni di pandemia - tornerà a svolgersi nella location storica di piazza San Giovanni, nel centro della Capitale. Alla luce dei nomi nomi confermati in questi ultimi giorni, il cast dell’edizione 2022 del Concertone dei sindacati a oggi è composto da:

Mace (con Venerus, Gemitaiz, Colapesce e Joan Thiele)

Fasma

Coez

Ariete

Bresh

Mara Sattei

Mecna

Rancore

Rovere

Il cast del musical “Notre Dame de Paris”

La Rappresentante di Lista

Carmen Consoli

Tommaso Paradiso

“Per il programma delle ultime due edizioni abbiamo optato per scelte più conservative, pensandole più adatte al periodo di tensione che stavamo vivendo: sentivamo l’esigenza di accogliere in pubblico in un luogo ‘storico’, percepito come ‘sicuro’”, aveva raccontato a Rockol il numero uno di iCompany Massimo Bonelli a proposito del cast della prossima edizione dell’evento: “Nello stesso periodo abbiamo visto manifestazioni istituzionali come il Festival di Sanremo raccogliere il testimone della musica attuale, quindi abbiamo pensato di tornare alla nostra vocazione originaria di avanscoperta della nuova musica pop e cantautorale. Nel cast troveranno spazio anche nomi più consolidati [gli annunci in merito ad altre presenze all’evento proseguiranno nei prossimi giorni] ma l’idea è stata quella di tornare alla filosofia adottata per assemblare i bill delle edizioni 2018 e 2019: dare il primo palco di rilevanza nazionale alle star di domani”.