Ozzy Osbourne conferma sui social che il nuovo album è finito

Dopo le recenti informazioni fornite da Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers sul prossimo album in studio di Ozzy Osbourne, con il quale il sodale di Anthony Kiedis aveva già collaborato sul precedente disco “Ordinary man”, in un recente post condiviso sui propri canali social ufficiali l’ex Black Sabbath ha confermato che la sua nuova prova sulla lunga distanza è finita.

“Sono veramente felici di fare sapere a tutti voi che ho concluso il mio nuovo album questa settimana e l’ho consegnato alla mia etichetta, l’Epic Records”, ha scritto Osbourne in un messaggio accompagnato da una sua recente fotografia scattata da Ross Halfin. Nel post si legge poi:

“Nelle prossime settimane condividerò con voi tutte le informazioni sull’album e relative alla sua imminente uscita”.

Secondo la dichiarazione finanziaria pubblicata da Sony alla fine dello scorso anno, il nuovo album in studio di Ozzy Osbourne, ospite insieme alla moglie Sharon del video del recente singolo di Yungblud, “The funeral”, avrebbe dovuto vedere la luce entro la fine del corrente mese di aprile. Ma per scoprire titolo, data di uscita e tracklist del nuovo lavoro, biosgnerà attendere, come detto dall'artista inglese sui social, le prossime settimane.

Nel corso dei mesi passati., Osbourne - in concerto in Italia nel 2023 - e gli artisti che hanno collaborato alla realizzazione del disco, a partire dal produttore Andrew Watt, hanno svelato diverse informazioni riguardo al progetto.

Già lo scorso ottobre lo stesso 73enne musicista britannico aveva anticipato alcune delle collaborazioni presenti nel seguito di “Ordinary man”, tra cui quelle con Jeff Beck, Eric Clapton, Tony Iommi e Zakk Wylde. Tra gli altri artisti che hanno lavorato sull’album, Watt aveva poi annunciato la presenza di Robert Trujillo dei Metallica, il compianto batterista dei Foo Fighters Taylor Hawkins e Chad Smith. Proprio quest’ultimo, impegnato nella promozione della nuova fatica di studio dei dei Red Hot Chili Peppers, ".Unlimited love”, qualche giorno fa ai microfoni del podcast "Talk is Jericho” aveva confermato la partecipazione di Mike McCready dei Pearl Jam e di Josh Homme dei Queens of the Stone Age, oltre a svelare che Osbourne ha cercato, seppur senza successo, di reclutare Jimmy Page dei Led Zeppelin per il progetto.