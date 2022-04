I Foo Fighters e quel loro mash-up tra Nirvana e Rick Astley

Secondo quanto riportato dal sito Setlist.fm, due anni dopo aver sfilato contro una manifestazione a sfavore dei diritti delle coppie della comunità Lgbtq+ a bordo di un pickup da cui suonava a tutto volume “Never gonna give you up”, i Foo Fighters hanno suonato per la prima volta dal vivo e in pubblico la hit di Rick Astley durante il loro concerto del 20 agosto 2017 al Summer Sonic Festival, in Giappone.

Nel corso dello show, a sorpresa, Dave Grohl e soci hanno inviato a unirsi a loro sul palco proprio il cantante inglese per eseguire il suo grande successo, che nel 1987 raggiunse la vetta delle classifiche in venticinque paesi nel mondo. Sul palco del Chiba Marine Stadium, dove poche ore prima si era tenuto il set dello stesso Astley, anche lui in cartellone alla manifestazione, l’artista britannico ha intrattenuto il pubblico di Grohl e compagni cantando la sua hit del 1987, mentre la band lo ha accompagnato suonando “Smells like teen spirit" dei Nirvana.

“Non l’avevo mai incontrato prima, non mi aspettavo di certo che potesse invitarmi sul palco, e la cosa non era stata combinata in precedenza”, raccontò successivamente in un’intervista Astley spiegando che la collaborazione live al festival giapponese con il gruppo dell’ex sodale di Kurt Cobain era stata messa in piedi all’ultimo minuto: “Fu un’idea estemporanea di Dave. A un certo punto dello show dei Foo Fighters mi invitò sul palco, pubblicamente, chiamandomi ‘il loro nuovo migliore amico’. Io ero sorpresissimo, e lui, sottovoce, mi spiegò: ‘Suoniamo la tua canzone, ma la facciamo come se fosse ‘Smells like teen spirit' dei Nirvana. E attaccò il pezzo”. Aggiunse: “È stato divertentissimo, me lo ricordo come una cosa fantastica. Ero stato il protagonista di un rickrolling dal vivo: incredibile, ma vero!”.

Poche settimane dopo il concerto andato in scena al Summer Sonic Festival, oltre a riproporre lo stesso duetto con il cantante inglese durante lo show dei Foo Fighters il 19 settembre 2017 sul palco della O2 Arena di Londra, la formazione statunitense ha suonato nuovamente una cover di “Never gonna give you up” riproponendo il mash-up tra Nirvana e Rick Astley per il "Late Late Show with James Corden”.

Impegnati nella promozione del loro nono album in studio, "Concrete and gold”, pubblicato il 15 settembre 2017, Dave Grohl e soci parteciparono al Carpool Karaoke, il noto format di James Corden per il suo show televisivo trasmesso dal network statunitense CBS. Come da prassi della popolarissima rubrica, i Foo Fighters si scatenarono in macchina con il conduttore per le vie di Los Angeles cantando i loro più grandi successi - tra cui “All my life”, “Best of you”, “Learn to fly” - e “The sky is a neighborhood”, il singolo principale del penultimo disco della formazione americana. Verso la fine del Carpool Karaoke, Grohl e compagni hanno poi attirato James Corden in un negozio di strumenti musicale che, oltre ad accogliere il gruppo con una gigantografia del batterista Taylor Hawkins - scomparso lo scorso 25 marzo all’età di 50 anni - appesa alla parte dell’ingresso, ha visto la band e il conduttore intrattenere i clienti con una performance improvvisata. Così i Foo Fighters hanno attaccato a suonare "Smells like teen spirit" dei Nirvana e Corden ha cantato “Never gonna give you up”.

Sempre secondo il sito Setlist.fm, il gruppo Dave Grohl ha riproposto in concerto il brano di Rick Astley anche nell’ottobre del 2017 durante il loro set al California Jam e poi, due anni più tardi, durante un concerto nell’ambito del Reading Festival nell’agosto del 2019.