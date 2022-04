Nothing But Thieves: “La diversità è il nostro punto di forza”

L’avventura dei Nothing But Thieves inizia nel 2012 a Southend-on-Sea, nell'Essex dell’Inghilterra e nel giro di poco porta la band a raggiungere le alte posizioni delle classifiche britanniche, spingendo la fama del gruppo anche fuori dai confini della propria terra.

Dopo alcuni ep e una serie di concerti a supporto di band come, tra le altre, i Muse e i Twenty One Pilots, la formazione capitanata da Conor Mason fa il suo debutto sul mercato del disco con l’album eponimo del 2015 e conferma il proprio potenziale con i successivi lavori, tra cui le prove di studio “Broken machine” del 2017 e “Moral panic” del 2020, a cui fa seguito la seconda parte l’anno successivo. Quello di Conor e dei suoi compagni, Joe Langridge-Brown, Dominic Craik, Philip Blake e James Price, è un suono che affonda le proprie radici nel rock, ma aperto alle contaminazioni unendo furore ed energia a sonorità elettroniche e pop.

Nel corso degli anni la formazione è cresciuta e il suo sound si è evoluto fino a solidificarsi nello stile del gruppo che, con oltre 1 milione di copie di album vendute, più di 950 milioni di stream e un pubblico fedele e ampio, si è ormai consolidato come una delle attuali migliori rock band al mondo. “Noi non cerchiamo di essere una di quelle band che suona allo stesso modo in ogni disco”, ha spiegato il chitarrista dei Nothing But Thieves, Dominic Craik, a Rockol: “Molte delle nostre band preferite hanno compiuto un’evoluzione nel loro percorso e penso che sia proprio questo a ispirarci”.

La dimensione live dei Nothing But Thieves

Abbiamo incontrato Dominic insieme all’altro chitarrista della band, Joe Langridge-Brown, in occasione del concerto dei Nothing But Thieves lo scorso 3 aprile al Fabrique di Milano (qui il nostro racconto). Per la formazione dell’Essex è stato un ritorno sul suolo italiano a distanza di tre anni dal precedente passaggio nel nostro Paese. “È bello tornare! Ci sentiamo alla grande”, ha detto Dom: “Siamo stati tutti sulla stessa barca negli ultimi due anni. E non si poteva viaggiare - che, essendo una band, è quello che facciamo. Tornare in tour e tornare in uno dei nostri paese preferiti, come l’Italia, è una bella sensazione”.

La pandemia, infatti, ha costretto i Nothing But Thieves - così come tutti gli artisti - a stare lontani dai palchi per molto tempo: “All'inizio ci sentivamo un po' arrugginiti. Eravamo come: ‘Che si fa? Come si riprende?’. Ma ci sono volute forse solo una o due sere prima di riprendere il nostro passo e ritrovare il ritmo”, hanno quindi spiegato a Rockol Dominic e Joe.

Come durante il concerto milanese, la band è attualmente impegnata in un tour che vede Conor Mason - non presente durante l’intervista per preservare la voce per lo spettacolo serale - e compagni presentare dal vivo brani tratti dalla propria discografica, con un attenzione maggiore per le canzoni estratte dai loro più recenti lavori. “È un sollievo presentare dal vivo ‘Moral panic’, finalmente”, ha affermato Joe Langridge-Brown: “È passato così tanto tempo dalla sua uscita. Abbiamo scritto, registrato e finito il disco. Eravamo pronti per andare in tour ma è arrivata la pandemia. Per due anni le persone hanno ascoltato le canzoni, che avremmo voluto poi suonare. È un sollievo poterlo fare, finalmente”.

Nel corso dello show al Fabrique, i Nothing But Thieves hanno dimostrato che il loro sound d’impatto e la loro euforia trovano sul palco la propria dimensione più naturale, libera di dare sfogo alle riflessioni, alle tensioni, alle malinconie, alla rabbia e alle opinioni che la formazione britannica è solita riversare nelle sue canzoni, soprattutto a fronte delle difficoltà e delle sfide che hanno caratterizzato i tempi recenti.

“C’è un momento durante il set in cui suoniamo tutti insieme come se fossimo una cosa sola. È qualcosa di speciale. Stiamo riuscendo a raggiungere sempre più spesso quel momento di fusione”, ha raccontato Dominic Craik a proposito della magia che si viene a creare tra i componenti del gruppo, prima di spiegare come la band ha deciso di portare in scena la sua più recente prova sulla lunga distanza.

“Penso che ‘Moral panic’ sia un album piuttosto potente in alcuni momenti, con la batteria abbastanza pesante e le chitarre rumorose. Include alcune delle canzoni più forti che abbiamo scritto, come per esempio ‘Can you afford to be an individual?’ e ‘Phobia’”, ha sottolineato Dom: “Abbiamo cercato di catturare quella potenza. Penso che sia speciale andare a un concerto e sentirlo dentro al petto: sentire tutti i bassi che ti colpiscono. Noi ci concentriamo molto su quei dettagli per assicurarci che ciò che abbiamo catturato in studio si stia traducendo e funzioni al meglio dal vivo. Credo che, sì, gran parte della forza riguardi la potenza della sezione ritmica”.

I progetti futuri

Lo scorso ottobre “Moral panic” è tornato nei negozi in una nuova versione che, battezzata “Complete edition”, include le canzoni dell’album e del successivo Ep “Moral panic II”, e che sarà disponibile anche in formato vinile dal prossimo 22 aprile.

“Siamo sempre stati amanti del vinile. È qualcosa che ha a che fare con la sua fisicità. In un mondo sempre più digitale, in realtà è abbastanza raro avere qualcosa, un oggetto. Inoltre, c’è tutto un processo legato al vinile, come l’apertura dell’artwork. Ci piace quella sensazione: penso che pubblicheremo sempre i vinili”, ha narrato Joe Langridge-Brown: “Poi, è stato bello avere la possibilità di riprendere l’album, unire ‘Moral panic’ e ‘Moral panic II’ in un’unica pubblicazione, con una tracklist rivista - il che è una cosa insolita, le band non sono solite farlo. È stato un processo piuttosto divertente”.

Nonostante sia attualmente impegnata in tournée, la band britannica trova comunque modo di pensare a nuova musica e, come affermato da Dominic, presto ci saranno nuovi progetti in cantiere per i Nothing But Thieves. “Non possiamo ancora rivelare troppo. Non smettiamo di scrivere musica in nessun momento. È ciò che ci fa andare avanti quando abbiamo tempo libero. Ma anche quando siamo impegnati in tour, scriviamo”, ha raccontato Dom:

“Credo che quello che ci aiuta a non impazzire sia sempre stato il processo per la nostra band non ci sono lunghi periodi di tempo in cui non scriviamo musica. Abbiamo scritto molte cose, ma è presto per dire cosa accadrà. Posso solo garantire che sarà qualcosa di diverso, perché è sempre così. Chissà quando uscirà. Ma ci saranno progetti in cantiere molto presto”.

Cosa significa essere una rock band, oggi

Negli ultimi anni l'attenzione mainstream sul rock e le band in generale sembrava essere diminuita e aver puntato su artisti rap, hip hop e pop.

La formazione dell’Essex, però, è una rock band e, con i propri lavori passati e grazie al suo sound alternative rock di grande impatto, ha conquistato un vasto pubblico e raggiunto traguardi importanti. Cosa significa, quindi, essere una rock band al giorno d’oggi e qual è la forza del gruppo? “Penso che suonare dal vivo sia qualcosa che non puoi replicare per altri generi musicali”, ha affermato Joe: “È così che vengono alla luce i propri limiti, per quanto è forte quell’aspetto”. Ha aggiunto: “Non mi preoccupa se la musica rock non ha più successo come può avere avuto in altri periodi storici. La Counterculture, il lacrosse, la musica, seguono lo stesso movimento, è un continuo fluire e rifluire. Probabilmente tornerà di nuovo popolare, molto popolare ad un certo punto, e poi non lo sarà più. È come cavalcare un’onda. Noi cerchiamo solo di creare il nostro percorso, al di fuori di quello”.

Pensando poi agli artisti e ai gruppi che più di altri hanno influenzato ogni componente dei Nothing But Thieves nel volere essere una rock band, Dominic Craik ha narrato: “Penso sia interessante che tra di noi abbiamo gusti diversi. Ci sono alcune band che tutti noi amiamo, come i Radiohead - penso siano uno dei nostri comuni denominatori - o i Led Zeppelin. Siamo tutti cresciuti ascoltando Led Zeppelin o AC/DC, cose così. Ma è la diversità, il fatto che ognuno di noi ha diverse band preferite, che ci identifica singolarmente. Poi quando ci riuniamo otteniamo un vero e proprio un mix di influenze, tra gli artisti preferiti di tutti noi. È abbastanza insolito, ma probabilmente è un vantaggio”. Ha aggiunto:

“Ognuno ha i propri riferimenti, i suoi ascolti, con cui è cresciuto. E penso che questo sia un punto di forza per la band”.

Ecco che la musica dei Nothing But Thieves suona come l’unione di diversi stili e generi musicali, con il rock che si arricchisce di spunti e sonorità elettronici. “Questo è quello che ora si deve fare come band”, ha sottolineato Joe Langridge-Brown: “Se dovessimo ascoltare la stessa musica tutto il tempo non credo che saremmo creativi come siamo”. A lui ha fatto eco Dominic Craik, che ha concluso dicendo: “Noi non cerchiamo di essere una di quelle band che suona allo stesso modo in ogni disco. Molte delle nostre band preferito hanno compiuto un’evoluzione nel loro percorso e penso che sia proprio questo a ispirarci. Per questo, fortunatamente, si sente un cambiamento da un disco all’altro, ognuno è diverso”.