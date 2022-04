I Red Hot Chili Peppers hanno già nuova musica per le mani

Il chitarrista dei Red Hot Chili Peppers John Frusciante è un motore inarrestabile. Dopo aver dialogato in un podcast con Rick Rubin, produttore dell'ultimo disco della band californiana “Unlimited love” (leggi qui la recensione), che segna anche il primo album del gruppo insieme a Frusciante dai tempi di “Stadium arcadium”, pubblicato ben sedici anni fa, ha svelato nuovi particolari sul momento d’oro che sta vivendo in un’intervista a Total Guitar. Frusciante ha spiegato che la band "ha salvato alcune delle cose migliori" uscite dalle sessioni per realizzare “Unlimited love” in modo da poterle usare in un nuovo ulteriore album. Ha rivelato che, con un totale di 48 canzoni create prima di pubblicare il loro nuovo disco da 17 tracce, non erano mai stati così prolifici nella loro storia.

"Siamo entrati in studio con circa 45 canzoni in testa, e poi altre sono state scritte mentre stavamo registrando le tracce base, o mentre eravamo in pre-produzione", ha detto Frusciante. "Ero pronto a smettere quando ne avevamo tipo venti, sentivo che eravamo sulla strada giusta. Ma non è finita lì”, ha continuato. "Ma una cosa tira l'altra e qualcuno mi ha incoraggiato a proseguire, a inserire più canzoni – ha ricordato - quindi, prima che ce ne rendessimo conto, avevamo molte più canzoni di quante ne avessimo mai scritte per un disco. E Anthony (Kiedis, ndr) stava scrivendo, lavorando in modo convinto su tutto". Frusciante ha usato un paragone per far capire meglio la situazione: "Per ‘Stadium arcadium’ abbiamo scritto 33 canzoni o qualcosa del genere. È stato normale. In questo caso sento decisamente che abbiamo salvato molte delle cose migliori per il potenziale prossimo album, quindi sono entusiasta".