Cantare i Led Zeppelin insieme ai Led Zeppelin

Ai Foo Fighters non sono di certo mancate soddisfazioni e momenti memorabili nel corso della loro carriera e tra i ricordi indelebili ha un posto speciale, oggi più che mai, quel concerto al Wembley Stadium di Londra del 7 giugno 2008, quando gli ex Led Zeppelin Jimmy Page e John Paul Jones hanno raggiunto sul palco la band di Dave Grohl per suonare insieme due classici del repertorio della leggendaria formazione britannica, “Rock and roll” e “Ramble on”. Vi abbiamo raccontato il coraggio e la stoffa necessarie, dimostrate dal compianto batterista dei Foo Fighters Taylor Hawkins, per suonare un brano dei Led Zeppelin davanti ai Led Zeppelin. Beh, nel 2008 l’artista si superò cantando i Led Zeppelin insieme ai Led Zeppelin.

I due brani, seguiti soltanto da “Best of You” dei Foo Fighters, hanno chiuso così il secondo dei due live dei Foo a Wembley di quell'anno: l’esibizione è diventata iconica. Per la performance congiunta il microfono è stato affidato al batterista della band di “Everlong”, mentre Dave Grohl ha preso posto dietro alla batteria come ai tempi dei Nirvana. I due amici e compagni si sono scambiati di ruolo. Un momento musicale, un video passato alla storia e diventato ancora più significativo dopo la morte di Taylor Hawkins, che anche in quell’occasione dimostrò una tecnica e un amore per la musica senza tempo. Il live è stato condiviso per intero dalla band capitanata da Dave Grohl sul canale YouTube. Con John Paul Jones, Grohl condivide anche il supergruppo Them Crooked Vultures, nato nel 2009 dall’unione delle forze del frontman dei Foo Fighters, del bassista dei Led Zeppelin e del leader dei Queens of the Stone Age Josh Homme.