Seul, nasce l’arena dedicata ai concerti K-pop

Si chiamerà Seoul Arena il palazzetto che la capitale sud-coreana vorrebbe dedicare ai soli concerti di K-pop: la struttura - finanziata per il momento con un fondo pari a 256 milioni di dollari - sorgerà su un’area di 50mila metri quadrati e sarà collegata al tessuto urbano da mezzi pubblici. All’interno gli spazi saranno divisi tra una sala per gli eventi di maggior richiamo che potrà ospitare oltre 18mila persone, una più piccola da circa 2000 posti e sette sale con posti a sedere. A intestarsi il progetto è stata la società di comunicazioni digitali locale Kakao, che ha già ricevuto il semaforo verde dalle autorità nazionali: stando alla tabella di marcia comunicata dall'azienda, la fine dei lavori dovrebbe essere programmata per il 2025.