Streaming, BBC lancia Back to Back Sounds

La British Broadcasting Corporation, il servizio pubblico radiotelevisivo britannico, ha lanciato Back to Back Sounds, iniziativa che permetterà agli utenti di fruire contenuti musicali curati dallo staff del network e da artisti e personalità ospiti tramite la piattaforma BBC Sounds. L’operazione vedrà le proposte - dodici in tutto - offrire ascolti in base a diversi generi, che spaziano dal rap all’indie rock, passando per l’alternative rock, l’r&b e i cataloghi storici, coinvolgendo come curatori, tra gli altri, Arlo Parks, Joelah Noble, Keke e Dermot O’Leary.